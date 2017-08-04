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Футболка Xenoma e-skin превращает тело пользователя в контроллер виртуальной и дополненной реальности
12:38 04.08.2017 |
Компания Xenoma запустила на сайте Kickstarter проект коллективного финансирования разработки под названием e-skin. Это футболка с длинными рукавами и интегрированными датчиками, которая превращает тело пользователя в контроллер дополненной и виртуальной реальности (AR/VR).
По словам разработчиков, обнаруживая движения пользователя, e-skin обеспечивает глубокое погружение в AR/VR, позволяя взаимодействовать с виртуальными объектами интуитивным образом.
Как утверждается, футболка со встроенными гибкими и эластичными электронными компонентами не ограничивает подвижность пользователя и подходит для машинной стирки как обычная одежда. Футболка оснащена 14 датчиками растяжения и концентратором, в котором находится акселерометр гироскоп, модуль Bluetooth и порт micro-USB для зарядки.
Xenoma предлагает SDK для доступа к возможностям e-skin в приложениях на Java, Visual C#, Unity и Unreal Engine для MacOS и iOS, а также в Universal Windows Platform (UWP) для использования совместно с Microsoft HoloLens. Особенностью Xenoma SDK является наличие функциональности машинного обучения и возможность интеграции с библиотекой Google TensorFlow.
Первые 100 участников сбора средств смогут получить комплект для разработчиков, заплатив $479. Всего авторы проекта хотят собрать не меньше $50 000. Уже собрано более $28 800. Сбор средств будет продолжаться до 6 сентября.
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