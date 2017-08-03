Microsoft назвала ИИ одним из своих приоритетов вместо смартфонов

В своём ежегодном отчёте за 2017 финансовый год, закончившийся 30 июня, компания шесть раз упомянула искусственный интеллект, тогда как в отчёте за 2016 год не было ни единого упоминания. Заодно компания вывела ИИ в заявление о перспективах корпоративного развития: «Наше стратегическое видение - конкурировать и расти, создавая лучшие в своём классе платформы и службы для повышения производительности в сфере интеллектуального облака и интеллектуальных конкурентных преимуществ, основанных на ИИ».

Это довольно сильно контрастирует с прошлогодним заявлением: «Наше стратегическое видение - конкурировать и расти в качестве компании платформ и служб, повышающих производительность в мире, где мобильные устройства и облачные решения играют первостепенную роль». С 2014 года новый исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) неустанно говорил о том, что ключевыми целями компании является мобильный и облачный секторы, наиболее важные в современном мире.

Теперь мобильную сферу компания больше не упоминает, что не является большим сюрпризом, учитывая трудности с продвижением Windows Phone 7 и 8 (а сейчас и Windows 10 Mobile), а также неудачное поглощение Nokia, которое принесло Microsoft лишь убытки. Облачные решения, включая быстрорастущие продукты вроде Office 365 и Azure, по-прежнему в приоритете. Теперь к ним прибавился сектор ИИ в качестве наиболее перспективного.

С момента появления господина Наделлы у руля Microsoft компания поглотила несколько ИИ-стартапов вроде Maluuba и Swiftkey, а также создала официальную команду по исследованиям в области ИИ. Видение перспектив Microsoft изменилось после того, как исполнительный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) начал говорить о том, что в мире ведущую роль начинает играть не мобильная техника, а искусственный интеллект. Facebook наряду с Microsoft и Alphabet тоже инвестирует как в долгосрочные исследования ИИ, так и в улучшение текущих продуктов с помощью ИИ.

Microsoft в последние годы сильно сократила объём усилий по продвижению своей мобильной платформы, давно не выпускала существенных программных обновлений и новых смартфонов, а также молчит о планах дальнейшего развития Windows 10 Mobile. Вместо Windows 10 Mobile компания активно инвестирует в продукты для iOS и Android. Такая позиция подвергается критике со стороны владельцев Windows-смартфонов, считающих, что Microsoft должна в первостепенном порядке поддерживать собственную платформу, а не конкурирующие ОС.