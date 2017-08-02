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Facebook работает над домашним планшетом для видеозвонков
15:15 02.08.2017 |
Как сообщает источник, компания Facebook работает над новым устройством. Это должен быть домашний планшет с достаточно крупным экраном, предназначенный в первую очередь для видеосвязи.
Это будет в целом стационарное устройство габаритами сравнимое с экраном обычного ноутбука диагональю 13-15 дюймов. Оно получит широкоугольную камеру, несколько микрофонов и будет работать под управлением ОС Android.
Устройство должно получить интеллектуальные функции. К примеру, оно сможет определять объекты, которые в какой-то конкретной ситуации стоит приблизить.
Кроме того, Facebook работает и над собственным голосовым помощником, который, вероятно, ляжет в основу нового устройства. Представить его могут следующей весной.
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