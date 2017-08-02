Facebook работает над домашним планшетом для видеозвонков

Как сообщает источник, компания Facebook работает над новым устройством. Это должен быть домашний планшет с достаточно крупным экраном, предназначенный в первую очередь для видеосвязи.

Это будет в целом стационарное устройство габаритами сравнимое с экраном обычного ноутбука диагональю 13-15 дюймов. Оно получит широкоугольную камеру, несколько микрофонов и будет работать под управлением ОС Android.

Устройство должно получить интеллектуальные функции. К примеру, оно сможет определять объекты, которые в какой-то конкретной ситуации стоит приблизить.

Кроме того, Facebook работает и над собственным голосовым помощником, который, вероятно, ляжет в основу нового устройства. Представить его могут следующей весной.