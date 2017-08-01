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Компания по добыче криптовалюты арендовала Boeing для перевозки видеокарт
17:58 01.08.2017 |
Крупнейшая в мире компания по добыче криптовалют Genesis Mining арендовала Boeing 747 для перевозки крупных партий видеокарт.
Как рассказал глава компании Марко Стренг (Marco Streng), доставка по воде большого количества устройств для огромных ферм по добыче «эфира» получается слишком долгой.
«Время играет огромную роль. Мы используем самый быстрый способ доставки. Вы рискуете возможностью дополнительного майнинга за счёт каждого дня простоя. Если вы запустите [ферму] на 10 дней позже, то потеряете 10 дней добычи - такова цена», - пояснил Марко Стренг.
Каждый день в мире добывается около 36 тысяч единиц «эфира», что в результате, при цене в 200 долларов (примерно 12 тысяч рублей), равняется примерно 7,2 миллиона долларов.
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