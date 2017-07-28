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«Электрошокер» STEER не даст водителям уснуть за рулём
12:18 28.07.2017 |
На краудфандинговой площадке Kickstarter идёт сбор средств на организацию выпуска любопытного устройства под названием STEER, которое призвано повысить безопасность дорожного движения.
Усталость сидящего за рулём человека является одной из наиболее распространённых причин дорожно-транспортных происшествий. Опасность, в частности, представляет так называемое состояние микросна - кратковременного сна, который может длиться до полуминуты. Причём сам человек может этого даже не осознавать, считая, что лишь на мгновение потерял концентрацию. На самом же деле в это время наблюдается полная потеря внимания, что чревато самыми тяжёлыми последствиями.
Устройство STEER представляет собой электронный блок, закрепляющийся на руке подобно браслету. Новинка содержит 16 высокоточных сенсоров, которые постоянно отслеживают состояние водителя. В частности, контролируются изменения сердечного ритма и электропроводности кожи.
При включении прибор в течение минуты измеряет показатели жизнедеятельности организма, которые принимаются за эталонные значения. В дальнейшем при достижении определённого порога, указывающего на усталость, STEER подаёт жёлтый световой сигнал и активирует вибромотор. Если это не помогает, и человек продолжает засыпать, устройство выдаёт слабый электрический разряд, который помогает водителю вернуть концентрацию.
Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 500 мА·ч, заряда которого хватит на две недели использования. Подзарядка осуществляется через порт Micro-USB.
Сейчас цена новинки составляет от 100 евро. Более подробную информацию о проекте можно найти здесь.
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