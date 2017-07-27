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Представлены смартфоны с двумя дисплеями Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus
21:10 26.07.2017 |
Компания Meizu провела в среду, 26 июля, презентацию нового смартфона Meizu Pro 7, отличительной особенностью которого стал дополнительный экран, расположенный в достаточно необычном месте - на задней крышке сбоку.
Этот 1,9-дюймовый экран с разрешением 240 × 536 точек, выполненный по технологии AMOLED, используется для вывода времени, даты и погоды, уведомлений о звонках, SMS и т. п. Основной дисплей характеризуется 5,2-дюймовой диагональю, разрешением Full HD (1920 × 1080 точек) и контрастностью 10 000:1.
Новинка в зависимости от версии управляется процессором MediaTek Helio P25 или Helio X30 и операционной системой Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой Flyme 6. Работу чипа дополняют 4 Гбайт оперативной памяти. Объём встроенной флеш-памяти может равняться 64 или 128 Гбайт.
Тыльная камера содержит два 12-Мп датчика изображения с фазовым автофокусом и диафрагмой f/2,0. Фронтальная камера создана 16-мегапиксельной. Предусмотрены сканер отпечатков пальцев и беспроводные коммуникации 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Трубка питается от аккумулятора ёмкостью 3000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки.
Также представлена увеличенная и более производительная версия нового смартфона. Meizu Pro 7 Plus получил 5,7-дюймовый экран с разрешением 2560 × 1440 пикселей, однокристальную систему Helio X30, 6 Гбайт ОЗУ и батарею на 3500 мА·ч. В остальном спецификации повторяются.
Продажи Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus в Китае начнутся 5 августа 2017 года. Стоимость первой модели составит от 2880 юаней (около $427), второй - от 3580 юаней ($530). В России новинки появятся в начале осени, их стоимость объявят позже - со стартом предзаказов.
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