В сингапурском аэропорту будет внедрена регистрация с помощью распознавания лиц

В этом году в сингапурском аэропорту Чанги заработает новый терминал. Особенностью терминала T4 будет система автоматической регистрации на рейсы, построенная на распознавании лиц. Предполагается, что она ускорит процесс регистрации, повысив пропускную способность аэропорта.

Для Чанги увеличение пропускной способности очень важно - это шестой в мире аэропорт по интенсивности полетов, который уже работает на пределе своего нынешнего потенциала.

Строительство нового терминала обошлось более чем в 720 млн долларов, однако он позволит экономить средства в процессе эксплуатации за счет отсутствия персонала. Ввод T4 в строй увеличит пропускную способность аэропорта на 16 млн пассажиров в год - до 82 млн. Кроме того, в ближайшие десять лет планируется постройка еще одного терминала, который сможет обслуживать 50 млн пассажиров в год.