Xiaomi Mi AI Speaker: смарт-динамик с голосовым помощником

Компания Xiaomi разработала «умный» динамик Mi AI Speaker, приобрести который, как сообщают сетевые источники, можно будет по ориентировочной цене 45 долларов США.

Устройство выполнено в виде параллелепипеда со скруглёнными рёбрами. Новинка оснащена 2,25-дюймовым динамиком, пассивным сабвуфером и массивом из шести микрофонов, благодаря которым подавляется эхо, а команды пользователя воспринимаются с любого направления.

В динамике применён процессор с четырьмя вычислительными ядрами ARM Cortex-A53, функционирующими на тактовой частоте 1,2 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 256 Мбайт; предусмотрен флеш-модуль такого же объёма. За возможности беспроводной связи отвечают двухдиапазонный адаптер беспроводной связи Wi-Fi и контроллер Bluetooth 4.1.

Встроенный интеллектуальный помощник в ответ на голосовые команды может активировать воспроизведение музыки или аудиокниг. Пользователи смогут управлять «умными» бытовыми приборами - скажем, климатической установкой, освещением и пр. Наконец, смарт-динамик поможет в обучении детей.





В верхней части устройства предусмотрены физические органы управления. Кроме того, имеется светодиодный ободок, изменяющий цвет в зависимости от режима работы. Гаджет выполнен в корпусе белого цвета.