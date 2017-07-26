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Xiaomi Mi AI Speaker: смарт-динамик с голосовым помощником
15:53 26.07.2017 |
Компания Xiaomi разработала «умный» динамик Mi AI Speaker, приобрести который, как сообщают сетевые источники, можно будет по ориентировочной цене 45 долларов США.
Устройство выполнено в виде параллелепипеда со скруглёнными рёбрами. Новинка оснащена 2,25-дюймовым динамиком, пассивным сабвуфером и массивом из шести микрофонов, благодаря которым подавляется эхо, а команды пользователя воспринимаются с любого направления.
В динамике применён процессор с четырьмя вычислительными ядрами ARM Cortex-A53, функционирующими на тактовой частоте 1,2 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 256 Мбайт; предусмотрен флеш-модуль такого же объёма. За возможности беспроводной связи отвечают двухдиапазонный адаптер беспроводной связи Wi-Fi и контроллер Bluetooth 4.1.
Встроенный интеллектуальный помощник в ответ на голосовые команды может активировать воспроизведение музыки или аудиокниг. Пользователи смогут управлять «умными» бытовыми приборами - скажем, климатической установкой, освещением и пр. Наконец, смарт-динамик поможет в обучении детей.
В верхней части устройства предусмотрены физические органы управления. Кроме того, имеется светодиодный ободок, изменяющий цвет в зависимости от режима работы. Гаджет выполнен в корпусе белого цвета.
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