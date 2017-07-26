Дебют смартфона Xiaomi Mi 5X: процессор Snapdragon 625 и экран Full HD

Компания Xiaomi представила очередную новинку - смартфон Mi 5X, продажи которого начнутся в предстоящую субботу, 1 августа.

В аппарат установлен 14-нанометровый процессор Snapdragon 625. Он объединяет восемь вычислительных ядер с архитектурой ARM Cortex-A53 (до 2,0 ГГц), графический ускоритель Adreno 506 и сотовый модем X9 LTE. Чип функционирует в тандеме с 4 Гбайт оперативной памяти.

Смартфон получил экран 2.5D размером 5,5 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 1920 × 1080 точек - формат Full HD. Панель обладает яркостью 450 кд/м2 и контрастностью 1000:1.

Новинка оборудована сдвоенной тыльной камерой. В её состав входят 12-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой и максимальной диафрагмой f/2,2, а также второй 12-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/2,6. Говорится о двухтоновой светодиодной вспышке и о системе фазовой автофокусировки. Во фронтальной части располагается 5-мегапиксельная камера.

Аппарат несёт на борту флеш-модуль eMMC 5.0 вместимостью 64 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD. Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 4.2, приёмник GPS/ГЛОНАСС, дактилоскопический сенсор, инфракрасный порт и порт USB Type-C.





Габариты составляют 155,4 × 75,8 × 7,3 мм, вес - 165 граммов. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА·ч. Реализована система Hybrid Dual SIM (micro + nano/microSD). В качестве программной платформы применяется Android 7.1.1 (Nougat) с надстройкой MIUI 8.





Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 220 долларов США.

В новой версии MIUI 9 традиционно обещают повышенную производительность при более низком энергопотреблении, уменьшенное время загрузки приложений. Также в оболочке улучшили систему тактильной обратной связи, внедрили «умный помощник» для более эффективной работы с программами, появился режим разделенного экрана для взаимодействия сразу с двумя приложениями (доступно не на всех смартфонах), обновили иконки.