Adobe прекратит обновлять Flash в 2020 году

Технологии Flash, которую компания Adobe Systems продвигала в течение многих лет, предстоит забвение. Об этом разработчик сообщил вчера, предупредив, что перестанет выпускать соответствующие обновления в 2020 году. К тому времени Flash перестанут поддерживать браузеры. Решение Adobe одобрили компании Apple, Microsoft, Google, Facebook и Mozilla, согласившиеся поэтапно убрать поддержку Flash из своих продуктов в течение ближайших лет.

Разработанная более двух десятилетий назад технология Flash была очень популярна в качестве платформы для веб-приложений и мультимедийных презентаций, поскольку работала в разных браузерах. По оценке разработавшей ее компании Macromedia, которая была приобретена Adobe в 2005 году, на тот момент технология Flash была доступна на 98% ПК, подключенных к сети Интернет. Однако популярность Flash пошла на убыль с приходом мобильных устройств, поскольку компания Apple решила не поддерживать ее на смартфонах iPhone.

Со временем Flash потеснили другие технологии, включая HTML5. Сейчас некоторые браузеры не поддерживают Flash по умолчанию, требуя от пользователя явного включения соответствующей возможности.

По подсчетам компании Google, разработавшей популярный браузер Chrome, в 2014 году технология Flash ежедневно использовалась 80% пользователей ПК. Сейчас эта доля уменьшилась до 17% и продолжает сокращаться. В Google относят к преимуществам альтернативных технологий более высокую скорость работы, энергетическую эффективность и защищенность.