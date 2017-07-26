Дебют смартфона Moto Z2 Force Edition: экран QHD и процессор Snapdragon 835

Состоялся официальный дебют смартфона Moto Z2 Force Edition: мощный аппарат уже доступен для предварительного заказа, а его поставки начнутся 10 августа.

Новинка получила качественный дисплей, выполненный по технологии AMOLED. Экран имеет размер 5,5 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 2560 × 1440 точек, что соответствует формату QHD. Применена фирменная разработка ShatterShield - многослойная структура, которая помогает защитить дисплей от повреждений даже при падении с большой высоты и ударе о твёрдую поверхность.

В смартфоне задействован наиболее мощный на сегодня процессор Qualcomm. Речь идёт о чипе Snapdragon 835, который производится с применением 10-нанометровой технологии. Это изделие содержит восемь вычислительных ядер Kryo 280 с тактовой частотой до 2,45 ГГц, графический ускоритель Adreno 540 и модем X16 LTE со скоростью загрузки данных до 1 Гбит/с.





Базовая версия аппарата наделена 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модулем вместимостью 64 Гбайт. Более мощная модификация располагает 6 Гбайт ОЗУ. В Китае будет доступна версия с накопителем ёмкостью 128 Гбайт. Все модели снабжены слотом для карты памяти microSD.





На тыльной стороне корпуса расположилась сдвоенная камера. В её состав входят 12-мегапиксельные модули с максимальной диафрагмой f/2,0. Один из сенсоров снимает в цвете, другой делает чёрно-белые кадры. Предусмотрена система фазовой и лазерной автофокусировки. Разумеется, есть вспышка. Во фронтальной части установлена 5-мегапиксельная камера.





Смартфон имеет прочный цельнометаллический корпус из алюминиевого сплава 7000-й серии. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 2730 мА·ч. Реализована система быстрой зарядки TurboPower.

На новинку установлена операционная система Android 7.1, но в дальнейшем обещано обновление до Android O.





Смартфон поддерживает работу с аксессуарами MotoMods. К примеру, новый модуль Moto Mod Camera 360 может превратить аппарат в панорамную камеру с углом охвата 360 градусов. Эта камера снимает видео в формате 4К с объёмным звучанием.

Что касается цены Moto Z2 Force Edition, то она составит от 720 долларов США. Аксессуар Moto Mod Camera 360 обойдётся ещё в 300 долларов.