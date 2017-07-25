Финансовые новости
- |
- 25.07.17
- |
- 15:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Huawei Watch 2 Porsche Design оценили в $925
13:53 25.07.2017 |
Спустя полгода после официального анонса на Mobile World Congress 2017 компания Huawei запустила в продажу на рынке Европы умные часы Watch 2 в редакции Porsche Design. Правда, цена на носимый девайс из-за своего особенного дизайна оказалась довольно высокой - $925.
От стандартной редакции часы Watch 2 Porsche Design отличаются оформлением безеля (рамки вокруг экрана) с тахометрической шкалой и циферблата в стиле Porsche Design, а также ремешком с красной прострочкой.
Стандартная редакция часов Huawei Watch 2 продается в Европе по цене в районе 330 евро. Они оборудованы чипом Snapdragon 2100 с 768 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной памяти. AMOLED-экран размером 1,2 дюйма обладает разрешением 390×390 пикселей.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Минюст подал кассацию на решение апелляционного хозсуда об отмене взыскания дивидендов "Газтранзита" - Петренко
|Апелляционный суд отменил списание подлежащих уплате "Газпрому" 79,9 млн гривен дивидендов от "Газтранзита"
|Где украинская экономика нашла нишу для роста
|Зачем Молдова меняет избирательную систему
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Huawei Watch 2 Porsche Design оценили в $925
|Хакеры похитили $8,4 млн у криптовалютного сервиса Veritaseum
|5 главных вопросов о новом автомобильном скандале в Германии
|Microsoft отказывается от графического редактора Paint
|15 самых влиятельных людей в сфере IT
|На Tech World 2017 показали концепт сгибающегося планшета Lenovo Folio
Это интересно
|WSJ: Собеседования о приеме на работу все чаще проходят в мессенджерах
|SpaceX планирует реализовать повторный запуск ракет к 2018 году
|2 крупнейшие торговые площадки даркнета прекратили существование
|Мешок с лунной пылью продали на аукционе за $1,8 млн
|IEEE предлагает стандартизовать этические аспекты ИИ
|Дан ли "зеленый свет" скоростным тоннелям Hyperloop Илона Маска?
|Новые iPhone получат лазерную автофокусировку