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Хакеры похитили $8,4 млн у криптовалютного сервиса Veritaseum
13:02 25.07.2017 |
В минувшие выходные неизвестные лица взломали платформу Veritaseum и во время процедуры ICO (Initial Coin Offering, первичного размещения токенов) похитили токены, на продаже которых заработали $8,4 млн.
ICO представляет собой своеобразный аналог классического IPO (Initial Public Offering, первичное публичное размещение) с той разницей, что вместо акций покупатели приобретают токены на online-платформе.
О подробностях инцидента сообщил компании Veritaseum Реджи Миддлтон (Reggie Middleton) на официальном Slack-канале компании. По его словам, хакерам удалось похитить токены VERI во время ICO, которые они немедленно продали другим пользователям. Речь идет о небольшом количестве токенов - всего 0,07%, но в долларовом эквиваленте сумма выглядит довольно внушительно. По оценкам Миддлтона, после продажи токенов злоумышленники заработали $8,4 млн в криптовалюте. Изначально средства осели в двух Ethereum-кошельках, но затем были переведены на другие счета. Украденные токены принадлежали Veritaseum, пользователи не понесли финансовых убытков, отметил Миддлтон.
За последний месяц это уже четвертый случай взлома криптовалютных сервисов. На минувшей неделе взломам подверглись компании CoinDash и Parity , а вначале июля хакеры получили контроль над кошельком Classic Ether Wallet для криптовалюты Ethereum Classic (ETC).
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