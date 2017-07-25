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Microsoft отказывается от графического редактора Paint
18:07 24.07.2017 |
Корпорация Microsoft признала графический редактор Paint устаревшим и заявила о намерении убрать его из операционной системы Windows.
В опубликованном компанией списке функций, которые будут удалены или признаны устаревшими, говорится, что они не находятся в стадии активной разработки и могут быть удалены в будущих обновлениях.
Очередное масштабное обновление операционной системы Windows 10 под названием Fall Creators Update выйдет осенью этого года.
Редактор Paint был неотъемлемой частью Windows с момента выхода первой версии ОС в 1985 году.
Программа содержит базовые инструменты для редактирования графических изображений и позволяет создавать примитивные рисунки.
Несмотря на это, некоторым пользователям с помощью Paint удавалось создавать вполне профессиональные изображения.
В мае американец Патрик Хайнс опубликовал иллюстрации к своей книге, которые он на протяжении 10 лет создавал в Paint.
Он рассказал, что не умел пользоваться более продвинутыми редакторами и тренировал навыки по ночам, работая в приемном отделении больницы.
Многие пользователи социальных сетей выразили недовольство планами Microsoft убрать Paint из Windows.
Пользователь под ником ChaoticRavenger написал в "Твиттере", что считает Paint "величайшим изобретением".
"Они должны просто опубликовать исходный код и сделать Paint общественным достоянием", - написал разработчик видеоигр Майк Дэйли.
Многие сопровождают свои посты о программе в соцсетях подписью RIP ("покойся с миром").
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