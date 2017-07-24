На Tech World 2017 показали концепт сгибающегося планшета Lenovo Folio

Впервые концепт планшета Lenovo Folio был продемонстрирован год назад. В ходе мероприятия Tech World 2017 была представлена свежая версия Lenovo Folio, которая работала под управлением Android 7.0 Nougat.

Lenovo Folio сгибается только в одном направлении, при этом с обеих сторон устройства находится дисплей. В сложенном состоянии устройством можно пользоваться как смартфоном. На боковой панели отображается вспомогательная информация.





Концепт оснащен древней по сегодняшним меркам однокристальной системой Snapdragon 800, которой в этом году исполняется четыре года. Дисплей имеет разрешение 1920 х 1440 пикселей, а его диагональ составляет 5,5 дюймов в сложенном состоянии и 7,8 дюйма в разложенном.

Информации о планах по поводу коммерциализации данного решения пока нет.