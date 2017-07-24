Финансовые новости
- |
- 24.07.17
- |
- 16:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
На Tech World 2017 показали концепт сгибающегося планшета Lenovo Folio
15:13 24.07.2017 |
Впервые концепт планшета Lenovo Folio был продемонстрирован год назад. В ходе мероприятия Tech World 2017 была представлена свежая версия Lenovo Folio, которая работала под управлением Android 7.0 Nougat.
Lenovo Folio сгибается только в одном направлении, при этом с обеих сторон устройства находится дисплей. В сложенном состоянии устройством можно пользоваться как смартфоном. На боковой панели отображается вспомогательная информация.
Концепт оснащен древней по сегодняшним меркам однокристальной системой Snapdragon 800, которой в этом году исполняется четыре года. Дисплей имеет разрешение 1920 х 1440 пикселей, а его диагональ составляет 5,5 дюймов в сложенном состоянии и 7,8 дюйма в разложенном.
Информации о планах по поводу коммерциализации данного решения пока нет.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Попытка полного ребрендинга. Где на самом деле была Малороссия
|Выходные в АТО. Разрушены Марьинка и Зайцево
|Белый дом поддерживает законопроект о новых санкциях в отношении России
|Конгресс США согласовал новые санкции против России: что это значит
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На Tech World 2017 показали концепт сгибающегося планшета Lenovo Folio
|Компания Mitsubishi скрестила минивэн с кроссовером
|Ford выяснил, что китайцам не нравится запах нового автомобиля
|WSJ: Собеседования о приеме на работу все чаще проходят в мессенджерах
|SpaceX планирует реализовать повторный запуск ракет к 2018 году
|2 крупнейшие торговые площадки даркнета прекратили существование
|Мешок с лунной пылью продали на аукционе за $1,8 млн
Это интересно
|Дан ли "зеленый свет" скоростным тоннелям Hyperloop Илона Маска?
|Новые iPhone получат лазерную автофокусировку
|15 признаков того, что вам недоплачивают
|Новый Nissan Leaf научится тормозить педалью газа
|Хакер украл криптовалюту Etherium на $32 миллиона
|Голосовой помощник Bixby Voice начал работать в США
|Reebok показала «космические сапоги» для астронавтов