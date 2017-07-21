SpaceX планирует реализовать повторный запуск ракет к 2018 году

Генеральный директор SpaceX Элон Маск (Elon Musk) в рамках исследовательской конференции МКС поделился планами касательно реализации полноценного повторного использования ракет. В эти планы входит более быстрое повторное использование Falcon 9 и восстановление головного обтекателя.

В марте SpaceX впервые успешно перезапустила и посадила ракету Falcon 9. Но компании не удалось использовать её заново в течение 24 часов после посадки. Как заявил Маск, это может измениться в следующем году.

В прошлом месяце космическая компания смогла впервые повторно использовать грузовую капсулу Dragon. В марте SpaceX смогла провернуть то же самое с головным обтекателем. Теперь предприятие работает над посадкой и восстановлением обтекателя для повторного использования. Ранее, сказал Маск, компания была к этому «довольно близка».

По словам предпринимателя, для реализации полёта на Марс очень важно иметь возможность повторно использовать все пусковые компоненты. Это снизит стоимость полётов в целом. Один головной обтекатель обходится примерно в $6 миллионов.

В апреле SpaceX заявила, что восстановление и повторное использование первых ступеней Falcon 9 стоит более чем в два раза меньше, чем производство новых элементов, но пока это не оказало влияния на возможность повторного использования Dragon. Маск сказал, что восстановленная капсула Dragon стоит примерно столько же, сколько и новая - или даже больше.

SpaceX может начать восстанавливать головные обтекатели к концу этого года или началу следующего. Компания также собирается попробовать посадить и заново использовать вторую ступень ракеты.