2 крупнейшие торговые площадки даркнета прекратили существование

Усилиями правоохранительных органов США и Европы в даркнете заблокированы две крупнейшие торговые площадки AlphaBay и Hansa , предлагавшие огромное число нелегальных товаров, в том числе наркотики, оружие и вредоносное ПО.

Сотрудникам нидерландской полиции с помощью одного из литовских провайдеров удалось внедриться в инфраструктуру Hansa и получить контроль над серверами площадки в июне нынешнего года, однако сайт продолжал работать еще в течение месяца, пока полицейские собирали информацию о пользователях ресурса.

В начале июля в рамках отдельной операции правоохранительные органы США и Канады изъяли серверы AlphaBay. Также в Таиланде был арестован один из администраторов сайта Александр Казес (Alexander Cazes), известный под псевдонимом Alpha02. 12 июля он был найден повешенным в своей камере.

Напомним, сайт AlphaBay ушел в offline 4 июля. Тогда же в социальных сетях начали появляться предположения о хищении средств из аккаунтов пользователей AlphaBay администрацией ресурса.

По словам представителей Европола и Управления по борьбе с наркотиками, входящего в состав структуры Минюста США, после прекращения работы AlphaBay значительная часть клиентуры сайта переключилась на Hansa, что позволило полицейским получить логины и пароли тысяч покупателей нелегальной продукции.

По масштабам AlphaBay в десять раз превосходил подпольную площадку Silk Road, прекратившую существование в ноябре 2013 года. На сайте размещались предложения по продаже более 350 тыс. товаров - от наркотиков и фальшивых документов до вредоносного ПО и другого хакерского инструментария.