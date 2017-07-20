Голосовой помощник Bixby Voice начал работать в США

В Сети долго говорили о том, что у голосового помощника Bixby возникли сложности с изучением других языков, поэтому запуск англоязычной версии был отложен. Однако вчера Samsung Electronics заявила о запуске Bixby Voice в США.

По первоначальному плану, англоязычная версия Bixby должна была стать доступна покупателям смартфонов Samsung Galaxy S8 еще в мае этого года, но планы пришлось подкорректировать.

Напомним, Bixby состоит из трех основных частей: Bixby Voice, Bixby Vision и Bixby Home. Bixby Voice отвечает за голосовое управление помощником. Bixby Vision позволяет определить, что именно запечатлено на фотографии. Bixby Home - это домашний экран, на котором собраны ярлыки, открывающие доступ к основным возможностям помощника.





Bixby Voice позволяет выполнять сложные поручения, например, вы можете попросить напомнить приобрести что-то, когда будете в магазине, или же найти фотографию, сделанную в отпуске, и поместить ее в новую папку с соответствующим названием.

Американцы уже начали пользоваться Bixby, обновив ПО. Samsung обещает, что в ближайшее время помощник будет представлен и в других регионах мира.