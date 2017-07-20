Финансовые новости
- |
- 20.07.17
- |
- 16:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Голосовой помощник Bixby Voice начал работать в США
12:39 20.07.2017 |
В Сети долго говорили о том, что у голосового помощника Bixby возникли сложности с изучением других языков, поэтому запуск англоязычной версии был отложен. Однако вчера Samsung Electronics заявила о запуске Bixby Voice в США.
По первоначальному плану, англоязычная версия Bixby должна была стать доступна покупателям смартфонов Samsung Galaxy S8 еще в мае этого года, но планы пришлось подкорректировать.
Напомним, Bixby состоит из трех основных частей: Bixby Voice, Bixby Vision и Bixby Home. Bixby Voice отвечает за голосовое управление помощником. Bixby Vision позволяет определить, что именно запечатлено на фотографии. Bixby Home - это домашний экран, на котором собраны ярлыки, открывающие доступ к основным возможностям помощника.
Bixby Voice позволяет выполнять сложные поручения, например, вы можете попросить напомнить приобрести что-то, когда будете в магазине, или же найти фотографию, сделанную в отпуске, и поместить ее в новую папку с соответствующим названием.
Американцы уже начали пользоваться Bixby, обновив ПО. Samsung обещает, что в ближайшее время помощник будет представлен и в других регионах мира.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|России будет очень сложно запустить турбины Siemens в Крыму
|"Дочь Рабиновича". Савченко наконец нашли политического соратника
|Гибридная война Фирташа
|Когда ждать российского прорыва на Мариуполь
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|15 признаков того, что вам недоплачивают
|Новый Nissan Leaf научится тормозить педалью газа
|Хакер украл криптовалюту Etherium на $32 миллиона
|Голосовой помощник Bixby Voice начал работать в США
|Reebok показала «космические сапоги» для астронавтов
|Литовского мошенника, обманувшего Google и Facebook на $100 млн, выдадут США
Это интересно
|Возвращение "умных" очков Google: что изменилось
|Доля Windows Phone упала почти до нуля, у Android — 85% рынка
|ФБР предупредило родителей об опасности IoT-игрушек
|Хакер похитил почти $8 млн в криптовалюте, подменив адрес Ethereum-кошелька, на который отправлялись деньги во время ICO
|В Samsung Pay появилась поддержка PayPal
|32-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A стоит около $160
|«Нано-квартиры» – последняя тенденция рынка в перенаселенном Гонконге