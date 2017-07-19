Компания Google, более двух лет назад прекратившая продажу первой версии своих очков дополненной реальности, намерена вновь начать продажи улучшенной версии этих смарт-очков, правда, только для бизнеса.

Google заявляет, что в Glass Enterprise Edition (так называется новая модель) увеличен срок службы батареи, и очки будут удобнее при длительном ношении.

Внешне новые очки по-прежнему напоминают оригинальную модель с небольшим прозрачным дисплеем и встроенной камерой.

Новинка будет конкурировать, среди прочего, с Microsoft HoloLens.

Многие полагали, что после ухода в отставку в прошлом году исполнительного директора компании Тони Фаделла проект "умных очков" вообще будет закрыт.

Однако подразделение "Х" материнской компании Alphabet продолжало развивать эту технологию и недавно сообщило на новостном сайте Medium о своих последних достижениях.

"Работники многих сфер - производства, перевозки, услуг, здравоохранения - находят такие носимые устройства весьма полезными, когда нужно получить информацию, а руки при этом заняты, - поясняет менеджер проекта Джей Котари. - Вот почему последние два года мы провели в тесном сотрудничестве с более чем 30 специалистами в разных областях и создали специфические программы для наших очков".

Как добавляет журнал Wired, все работавшие над проектом обязались держать в секрете существование Glass Enterprise Edition и для всех фотографий позировать в старых очках.

Чем новая версия отличается от оригинальной Explorer Edition

* более мощный процессор

* камера не на 5, как в предыдущих очках, а на 8 мегапикселей

* кнопка камеры выполняет двойную функцию, позволяя отделять электронику от оправы и переставлять ее на обычные или защитные очки

* зарядки аккумулятора хватает на 8 часов работы в обычном режиме, не включая видео-стриминга, в отличие от старой модели, где батареи хватало на 5 часов

* более устойчивое подключение к wi-fi

Google продавала оригинальный прототип очков за 1200 евро.

На этот раз очки будут продаваться через компании, специализирующиеся на программном обеспечении, которые будут предлагать их как часть пакета вместе с другими своими услугами.

Базирующаяся в Германии компания Ubimax, которая создает программное обеспечение для производственной сферы и доставки, сообщила Би-би-си, что будет брать за свой пакет около 1500 евро, не считая абонентской платы.

Однако пока компания Google отсутствовала на рынке, конкуренты, включая Vuzix, Meta и Epson, разработали собственные очки дополненной реальности для бизнеса.

А в прошлом году и Microsoft начала продавать усовершенствованную и более дорогую модель очков дополненной реальности HoloLens.

Преимущество модели Microsoft в том, что графика накладывается на оба глаза, и очки могут выполнять более сложные задачи, поскольку работают на платформе Windows 10 для компьютеров, а не смартфонов.

Впрочем, у HoloLens есть и крупный недостаток: продолжительность работы составляет всего 2-3 часа.

Корреспондент Би-би-си Рори Кехлан Джонс:

Где-то в ящике у меня дома валяется один из самых удивительных и в то же время раздражающих образцов современных технологий.

В качестве журналистского эксперимента я около шести недель носил очки Google.

Они сообщали мне новости и передавали сообщения из соцсетей, служили навигатором, но в первую очередь выполняли функцию переносной видеокамеры, фиксируя все, что я видел и что со мной происходило.

Но когда я снял эти очки, я испытал чувство облегчения. Потому что прекратился поток издевательств со стороны друзей, коллег и членов семьи, которые - вполне справедливо - полагали, что в этих очках я выгляжу как дурак.

При этом некоторые расценивали мои очки как вторжение в их частную жизнь, хотя мигающая красная лампочка делала съемку не столь незаметной, как если бы это был смартфон.

Оглядываясь назад, нужно отметить, что решение Google запустить очки в продажу как потребительский товар было неуклюжей ошибкой, и сподвигло их на это желание попиариться, а не коммерческая необходимость.

В мире бизнеса, где Microsoft тихо разрабатывал свои очки HoloLens, такого рода устройства имеют куда больший смысл.

В рабочей обстановке эстетика высокотехнологичной штуковины на вашем лице вполне оправдана.

И тем не менее, я подумываю о том, не достать ли мне из ящика мои старые очки и не попробовать ли еще разок...