Доля Windows Phone упала почти до нуля, у Android — 85% рынка

Аналитическая компания IDC опубликовала очередной отчет о состоянии мобильного рынка и объемах поставок мобильных устройств. По итогам первого квартала текущего года доля смартфонов на Windows Phone составила 0,1%. Снижение наблюдалось на протяжении 12 последних месяцев - в первом квартале 2016-го показатель WP составлял 0,8%, что также нельзя назвать хоть сколько-нибудь значимым.

На долю iOS-девайсов пришлось в первом квартале 14,7%, графа «остальные» собрала 0,1% операционных систем. Это закономерно, так как остальные платформы практически полностью вымерли. Интересное сравнение можно провести с четвертым кварталом 2016 года. Тогда наблюдался резкий всплеск отгруженных в розничные сети смартфонов под управлением ОС от Apple - причиной тому стал выход нового iPhone. Очевидно, что в этом году будет наблюдаться нечто подобное.

Что касается конкретных брендов, то первое место в рейтинге занимает Samsung с долей в 23,3%, второе у Apple (14,7%), на третьем оказалась Huawei (10%), затем следуют OPPO (7,5%) и Vivo (5,5%).

Средняя цена смартфонов составила в отчетном периоде $220. Согласно прогнозам, к 2021 году этот показатель снизится до $198.