32-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A стоит около $160

Как и ожидалось, сегодня компания Xiaomi представила 32-дюймовую версию телевизора Xiaomi Mi TV 4A, которая будет предлагаться по цене около 160 долларов начиная с 23 июля.

Пластиковый корпус телевизора является полностью черным, его масса составляет всего 3,9 кг. С подсоединенной подставкой она не превышает 4 кг.

Разрешение панели составляет 1366 х 768 пикселей, частота обновления равна 60 Гц. Угол обзора телевизора составляет 178°. Новый телевизор оснащен однокристальной системой с четырьмя ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1,5 Гц, и GPU Mali-450 MP3.

Телевизор получил 1 ГБ оперативной и 4 ГБ флэш-памяти, два громкоговорителям мощностью по 5 Вт, два разъема HDMI, RCA, выход S/PDIF, порт USB.