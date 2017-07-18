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Американцы испытали лазерную пушку в Персидском заливе
11:11 18.07.2017 |
ВМС США провели в Персидском заливе испытания лазерного оружия. Laser Weapons System (LaWS) установлена на борту корабля-амфибии USS Ponce. Для теста использовался беспилотный летательный аппарат, запущенный с борта корабля, передает «Лента.ру». По словам капитана Кристофера Уэллса, лазерное оружие работает «более точно, чем пуля».
Уэллс назвал LaWS «универсальным оружием, которое можно использовать против множества целей». Стоимость системы составляет $40 млн, а выстрел обходится в один доллар. Электричество вырабатывается собственным небольшим генератором, установку обслуживает боевой расчет из трех человек.
Лазер предназначен прежде всего для приведения в негодность или уничтожения самолетов и небольших лодок.
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