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SpaceX планирует оставить России 10% рынка коммерческих запусков
12:58 17.07.2017 |
В 2018 году компания SpaceX планирует осуществить 65% коммерческих запусков от объема этого рынка. Соответствующие расчеты представил старший вице-президент компании Тим Хьюз. Согласно прогнозам SpaceX, доля России на этом рынке сократится с нынешних 15% до 10%.
В доказательство Том Хьюз представил графики, согласно которым SpaceX до конца года займет 45% рынка, европейская Arianespace - 40%, а Россия - 15%. И если в следующем году доля SpaceX будет только расти вплоть до 65%, то остальных игроков ждет существенное сокращение. Arianespace получит только 30%, а Россия - 10%. Но это все прогнозы.
Том Хьюз подчеркнул, что в этом году компания старается осуществлять по одному пуску каждые две недели, а в следующем году этот темп только ускорится. У компании запланировано 70 миссий - это $10 млрд в виде контрактов с заказчиками.
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