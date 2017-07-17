SpaceX планирует оставить России 10% рынка коммерческих запусков

В 2018 году компания SpaceX планирует осуществить 65% коммерческих запусков от объема этого рынка. Соответствующие расчеты представил старший вице-президент компании Тим Хьюз. Согласно прогнозам SpaceX, доля России на этом рынке сократится с нынешних 15% до 10%.

В доказательство Том Хьюз представил графики, согласно которым SpaceX до конца года займет 45% рынка, европейская Arianespace - 40%, а Россия - 15%. И если в следующем году доля SpaceX будет только расти вплоть до 65%, то остальных игроков ждет существенное сокращение. Arianespace получит только 30%, а Россия - 10%. Но это все прогнозы.

Том Хьюз подчеркнул, что в этом году компания старается осуществлять по одному пуску каждые две недели, а в следующем году этот темп только ускорится. У компании запланировано 70 миссий - это $10 млрд в виде контрактов с заказчиками.