Samsung «случайно» показала Galaxy Note8

Если сетевые источники не ошибаются, до анонса фаблета Galaxy Note8 компании Samsung осталось немногим более месяца. Предполагается, что Samsung представит новую модель за несколько дней до старта выставки iFA 2017 в Берлине.

Следует отметить, что подготовка к презентации уже стартовала. И, чтобы разжечь интерес пользователей к своему фаблету нового поколения, южнокорейская компания «случайно» продемонстрировала новинку.

Преднамеренно или нет, подразделение южнокорейского конгломерата опубликовало на странице в Twitter, посвящённой процессорам Samsung Exynos, рекламный материал о чипсете Exynos 8895, установленном в смартфонах Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus, и который, как ожидается, будет использоваться в Note8. Однако смартфон, изображённый в материале, не является ни одним из известных флагманов Samsung.

Как видим, Samsung предоставила нам возможность взглянуть до анонса на новый смартфон с дисплеем Infinity, у которого рамки ещё тоньше, чем у двух флагманов. Смартфон, почти в точности совпадающий с «утекшими» рендерами, чертежами и чехлами для Galaxy Note8, имеет изогнутый дисплей.

Несмотря на то, что оплошность команды Samsung была замечена пользователями, компания не стала удалять изображения Note8 в Twitter, сохраняя вместе с тем молчание по этому поводу, что ещё больше усилило интерес к происшедшему. Поэтому можно говорить о том, что главная цель данной утечки была достигнута.

Следует отметить, что засветившиеся изображения фаблета не дают ответа на наиболее обсуждаемый вопрос - будет ли сканер отпечатков пальцев встроен в нижнюю часть экрана устройства. Многочисленные утечки говорят о том, что Samsung пока не удалось решить эту задачу, и дактилоскопический датчик будет по-прежнему размещён на задней панели.