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Samsung «случайно» показала Galaxy Note8
12:42 14.07.2017 |
Если сетевые источники не ошибаются, до анонса фаблета Galaxy Note8 компании Samsung осталось немногим более месяца. Предполагается, что Samsung представит новую модель за несколько дней до старта выставки iFA 2017 в Берлине.
Следует отметить, что подготовка к презентации уже стартовала. И, чтобы разжечь интерес пользователей к своему фаблету нового поколения, южнокорейская компания «случайно» продемонстрировала новинку.
Преднамеренно или нет, подразделение южнокорейского конгломерата опубликовало на странице в Twitter, посвящённой процессорам Samsung Exynos, рекламный материал о чипсете Exynos 8895, установленном в смартфонах Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus, и который, как ожидается, будет использоваться в Note8. Однако смартфон, изображённый в материале, не является ни одним из известных флагманов Samsung.
Как видим, Samsung предоставила нам возможность взглянуть до анонса на новый смартфон с дисплеем Infinity, у которого рамки ещё тоньше, чем у двух флагманов. Смартфон, почти в точности совпадающий с «утекшими» рендерами, чертежами и чехлами для Galaxy Note8, имеет изогнутый дисплей.
Несмотря на то, что оплошность команды Samsung была замечена пользователями, компания не стала удалять изображения Note8 в Twitter, сохраняя вместе с тем молчание по этому поводу, что ещё больше усилило интерес к происшедшему. Поэтому можно говорить о том, что главная цель данной утечки была достигнута.
Следует отметить, что засветившиеся изображения фаблета не дают ответа на наиболее обсуждаемый вопрос - будет ли сканер отпечатков пальцев встроен в нижнюю часть экрана устройства. Многочисленные утечки говорят о том, что Samsung пока не удалось решить эту задачу, и дактилоскопический датчик будет по-прежнему размещён на задней панели.
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