Кто зарабатывает миллиарды на Big Data?

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кто зарабатывает миллиарды на Big Data?

 

Энергоемкие центры обработки данных лежат в основе всех веб-платформ, начиная от мелких сервисов, заканчивая Google и Facebook. Когда-то основным критерием размещения дата-центров была близость к клиенту, но по мере роста спроса и развития технологий телекома затраты стали играть решающую роль в выборе ЦОДа.

Дешевая, стабильная электроэнергия, производимая гидроэлектроэнергетикой, а также ледяная вода, которая может использоваться для охлаждения компьютеров, дает экономические преимущества для скандинавских объектов вблизи Полярного круга. Поэтому неудивительно, что Google, Microsoft и Facebook выбрали северные скандинавские места для размещения огромных новых центров обработки данных.

В дополнение к снижению затрат эти ЦОДы являются одними из самых "зеленых" в мире. Вся производимая энергия - чистая, прохладный воздух делает ненужным кондиционер, а Северный Ледовитый океан является природным хладагентом.

Так, Google инвестировала $350 млн в центр обработки данных на базе бывшего производства финской лесопромышленной компании Stora Enso в Хамине, юго-восточной Финляндии. Google купила производство в 2009 г. и превратила его в самый эффективный ЦОД, использовав преимущество расположения на финском побережье, которое помогает остужать серверы прохладной морской водой.

 

Баренц-регион имеет важное значение для размещения огромных объемов информации о жизни в социальных сетях. Холодный климат обусловил выбор севера Швеции в качестве места для размещения второго крупного серверного центра гигантской социальной сети Facebook в 2013 г. Серверные Facebook питаются электроэнергией из возобновляемых источников, в данном случае - ГЭС на реке Лулеэльвен.

Крупнейшая турбина-генератор на станции "Харспронгет" носит название Gerhard. Она способна обработать почти 500 куб. м воды в секунду, благодаря чему считается самой крупной и самой мощной турбиной-генератором в Швеции. Этот агрегат был введен в эксплуатацию в 1980 г. Выходная мощность генератора (475 МВт) аналогична выходной мощности ядерной станции "Рингхальс", которая также принадлежит компании Vattenfall.

В мае в Норвегии открыли огромный мощный подземный коммерческий дата-центр Lefdal Mine Datacenter площадью 120 тыс. кв. м. Причем завершилась только первая фаза проекта: в дальнейшем ЦОД будет активно расширяться. Ожидается, что первые клиенты разместят свое IT-оборудование внутри этой серверной фермы в III квартале 2017 г.

 

Дата-центр разместился внутри старой шахты. Он был спроектирован как модульное, масштабируемое и безопасное сооружение, построенное под землей. Расположенный на западе Норвегии в регионе Согн-ог-Фьордан дата-центр Lefdal Mine Datacenter состоит из шести подземных уровней, разделенных на 75 отдельных помещений. Первым клиентами ЦОД стали компании Innovo Cloud, LocalHost AS и Fortuitus AG. В число арендаторов также вошли IBM и немецкий промышленный конгломерат Friedhelm LOH Group.

Как утверждают инженеры, ЦОД характеризуется одним из самых низких показателей совокупной стоимости владения в Европе. Они также заявляют, что клиенты могут снизить эксплуатационные расходы на 50%, переместив свое IT-оборудование в машзалы Lefdal Mine Datacenter, по сравнению с другими дата-центрами. Причинами столь значительной экономии средств выступают помимо прочего низкая стоимость электроэнергии в Норвегии и использование электричества из на 100% возобновляемых источников энергии, обеспечиваемого гидроэлектростанциями и ветряками.

Благодаря гидроэлектроэнергии и электричеству из энергии ветра, генерируемым неподалеку от места расположения ЦОД, мощность этого дата-центра в перспективе может быть доведена до 200 МВт, после того как он будет полностью заполнен клиентским оборудованием. К тому моменту количество уровней может быть доведено до 14 штук. Причем только лишь один из этих уровней будет способен вместить все серверы в Норвегии.

Индустрия центров обработки данных Финляндии имеет потенциал для расширения более чем в три раза в последующие годы. Такие выводы содержатся в докладе ведущего консалтингового агентства Copenhagen Economics.

В настоящее время этот сектор экономики включает 11 200 рабочих мест и ежегодно вносит 800 млн евро в ВВП страны. Однако согласно докладу к 2025 г. количество рабочих мест может увеличиться до 32 900, а вклад в ВВП - до 2,3 млрд евро.

В докладе отмечается, что у Финляндии есть ряд стратегических преимуществ для создания надежной индустрии центров обработки данных: отдельная стратегия по привлечению иностранных инвестиций в данный сектор, хорошие международные связи в области обмена информацией, стабильная и передовая нормативная среда, чрезвычайно надежное энергоснабжение и подходящий климат. Стране рекомендуют принять меры для сокращения затрат на энергию и дальнейшего увеличения доли возобновляемых источников энергии в общем объеме энергоснабжения.

По материалам: Вести Экономика
 

ПО РУБРИКАМ

19:53 Дол­лар до­ро­жа­ет к иене и ев­ро 13 июля на ком­мен­та­ри­ях гла­вы ФРС США

18:57 Бан­ки уве­ли­чи­ли свой порт­фель ОВГЗ на 272,2 млн гри­вен 13 июля

18:12 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны 13 июля вновь за­вер­шил тор­ги в "крас­ной зоне"

18:06 ФГВФЛ на 1 июля 2017 г. вы­пла­тил вклад­чи­кам пе­ре­дан­ных ему в управ­ле­ние бан­ков 87,4 мдрд грн

17:31 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 13.07.17

17:10 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 13 июля со­ста­вил 25,9689 грн

15:27 Barclays и HSBC те­сти­ру­ют транс­гра­нич­ные бан­ков­ские опе­ра­ции с по­мо­щью циф­ро­вых иден­ти­фи­ка­то­ров

13:39 Ин­дек­сы АТР вы­рос­ли 13 июля вслед за по­вы­ше­ни­ем спро­са на рис­ко­ван­ные ак­ти­вы на за­яв­ле­ни­ях Йел­лен

11:54 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 12.07.2017

11:43 Физ­ли­цо Со­сис скон­цен­три­ро­вал 89,1% бан­ка "Альянс"

11:40 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 13.07.17

11:37 НБУ про­дал 12 июля бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 4 461 млн гри­вен

11:33 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 13 июля

10:52 Укр­поч­та ста­ла бли­же к рас­че­там кар­та­ми

10:09 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 12 июля умень­шил­ся на $25,2 млн до $90,9 млн

• дальше…

20:22 В НАБУ не ви­дят аль­тер­на­ти­вы со­зда­нию от­дель­но­го ан­ти­кор­руп­ци­он­но­го су­да, па­ла­ты не ре­шат ак­ту­аль­ные про­бле­мы

20:17 Ра­да осво­бо­ди­ла от штра­фов не по­дав­ших на­ло­го­вые и ак­циз­ные на­клад­ные из-за ки­бе­р­ата­ки на­ло­го­пла­тель­щи­ков

20:14 Ра­да про­дли­ла дей­ствие экс­порт­ной по­шли­ны на ме­тал­ло­лом €30/тон­на до 15 сен­тяб­ря 2018

20:11 Де­пу­та­ты пред­ла­га­ют упро­стить про­це­ду­ру по­лу­че­ния ли­цен­зии в Укра­ине на про­из­вод­ство мел­ки­ми ви­но­де­ла­ми

20:00 Ра­да при­ня­ла про­ект пен­си­он­ной ре­фор­мы в пер­вом чте­нии

19:46 Дизтоп­ли­во де­ше­ве­ет 13 июля, не­зна­чи­тель­но до­ро­жа­ет в роз­ни­це СУГ

19:19 Ра­да уве­ли­чи­ла гос­бюд­жет-2017 при­мер­но на 40 млрд грн

19:17 Нефть пе­ре­шла к ро­сту, ин­ве­сто­ры оце­ни­ва­ют шан­сы на ре­ба­лан­си­ров­ку рын­ка, Brent вы­ше $48

18:06 ФГВФЛ на 1 июля 2017 г. вы­пла­тил вклад­чи­кам пе­ре­дан­ных ему в управ­ле­ние бан­ков 87,4 мдрд грн

17:59 Госказ­на­чей­ство воз­ме­сти­ло 30,1 млрд гри­вен НДС с на­ча­ла ра­бо­ты но­во­го ре­ест­ра воз­ме­ще­ния в ап­ре­ле

• дальше…

19:31 ФРС не­ско­ро вер­нет­ся к порт­фе­лю толь­ко из US Treasuries - Йел­лен

17:21 Мер­кель и Мак­рон до­го­во­ри­лись о сов­мест­ной раз­ра­бот­ке но­во­го ис­тре­би­те­ля

13:58 ФРГ услож­ни­ла про­да­жу стра­те­ги­че­ски важ­ных ком­па­ний ин­ве­сто­рам вне ЕС

08:53 Ис­пан­ский мо­нарх на­де­ет­ся на вза­и­мо­вы­год­ное ре­ше­ние меж­ду Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Ис­па­ни­ей по Ги­брал­та­ру

08:38 Банк Ка­на­ды по­вы­сил став­ки впер­вые за 7 лет

08:30 Из­ра­иль и Тур­ция до­го­во­ри­лись о га­зо­про­во­де в Ев­ро­пу

08:05 Де­мо­кра­ты в Кон­грес­се внес­ли но­вый за­ко­но­про­ект о санк­ци­ях в от­но­ше­нии РФ

07:51 США со­об­щи­ли Юж­ной Ко­рее о ско­ром на­ча­ле пе­ре­смот­ра тор­го­во­го со­гла­ше­ния

07:43 В Кон­гресс США впер­вые вне­сен во­прос об им­пич­мен­те Трам­па

07:40 Экс-пре­зи­ден­та Бра­зи­лии при­го­во­ри­ли к 9,5 го­дам за взят­ки

07:34 Кан­ди­дат Трам­па на пост гла­вы ФБР от­ка­зал­ся по­та­кать пре­зи­ден­ту

12.07 Siemens при­дет­ся пе­ре­смат­ри­вать от­но­ше­ния с Рос­си­ей

12.07 ФРС сфо­ку­си­ро­ва­на на до­сти­же­нии целе­во­го по­ка­за­те­ля ин­фля­ции в 2% - Йел­лен

12.07 По­че­му ген­се­ком ОБСЕ стал Гре­мин­гер, ко­то­рый стес­ня­ет­ся "ихтамнетов"

12.07 11 го­ро­дов с са­мы­ми до­ро­ги­ми не­бо­скре­ба­ми

• дальше…

12.07 Об­зор рын­ка част­ных до­мов в при­го­ро­де Ки­е­ва: ап­рель – июнь 2017 г.

12.07 Об­зор рын­ка част­ных до­мов Ки­е­ва: ап­рель - июнь 2017 г.

11.07 В Ки­е­ве уста­но­вят ты­ся­чу под­зем­ных му­сор­ных ба­ков в 2018 го­ду

10.07 Суд аре­сто­вал дель­фи­на­рий "Немо" в Ки­е­ве

07.07 "Киевпасстранс" вво­дит ра­зо­вые про­езд­ные би­ле­ты с QR-ко­дом

07.07 Укра­и­на в этом го­ду ока­за­лась в са­мой се­ре­дине все­мир­но­го рей­тин­га стран по со­ци­аль­но­му про­грес­су, не­мно­го обо­гнав Рос­сию

06.07 Элек­трон­ный би­лет в ки­ев­ском транс­пор­те обе­ща­ют внед­рить до кон­ца го­да

06.07 Бор­исполь под­пи­сал до­го­вор с Ryanair

06.07 Ко­ро­ля иг­ра­ет сви­та. Кто сто­ит за спи­ной мэ­ра Клич­ко

06.07 Укра­и­на уси­ли­ва­ет гра­ни­цы в При­дне­стров­ской ча­сти

05.07 Рыб­ный пат­руль за пе­ри­од не­ре­ста в 2017г за­фик­си­ро­вал пра­во­на­ру­ше­ния на 65 млн грн

05.07 Ки­ев раз­ре­шил ис­поль­зо­ва­ние куп­лен­ных до по­до­ро­жа­ния 15 июля же­то­нов на про­езд в мет­ро до 31 июля

03.07 Бор­исполь бу­дет раз­ви­вать­ся как ха­бо­вый аэро­порт - Ря­би­кин

03.07 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: июнь 2017 г.

03.07 От­ныне те­сты для по­лу­че­ния удо­сто­ве­ре­ния во­ди­те­ля в Укра­ине бу­дут сда­вать по но­вым эк­за­ме­на­ци­он­ным во­про­сам

• дальше…

20:22 В НАБУ не ви­дят аль­тер­на­ти­вы со­зда­нию от­дель­но­го ан­ти­кор­руп­ци­он­но­го су­да, па­ла­ты не ре­шат ак­ту­аль­ные про­бле­мы

19:26 Ра­да да­ла со­гла­сие на при­вле­че­ние к уго­лов­ной от­вет­ствен­но­сти, за­дер­жа­ние и арест Доб­ки­на

18:50 Ко­гда за­пу­стят план по лик­ви­да­ции За­хар­чен­ко и Плот­ниц­ко­го

14:32 Ра­да вновь не смог­ла на­зна­чить внеш­не­го ауди­то­ра НАБУ

13:42 Юн­кер: в Укра­ине нуж­но со­здать спе­ци­аль­ную ан­ти­кор­руп­ци­он­ную па­ла­ту в рам­ках су­ще­ству­ю­щей су­деб­ной си­сте­мы

12:39 Борь­ба за аудит НАБУ про­дол­жит­ся осе­нью

10:31 "Ольха" и "Оплоты". На что пой­дут до­пол­ни­тель­ные 9,5 мил­ли­ар­дов для укра­ин­ской ар­мии

12.07 Опуб­ли­ко­ван ито­го­вый ва­ри­ант за­ко­на по Дон­бас­су

12.07 Ре­гла­мент­ный ко­ми­тет ВР при­знал обос­но­ван­ным пред­став­ле­ние на Доб­ки­на, но не арест

12.07 Ан­ти­кор­руп­ци­он­ный ко­ми­тет ре­ко­мен­до­вал Ра­де че­ты­рех кан­ди­да­тов на долж­ность ауди­то­ра НАБУ

12.07 Бои за Лу­ган­щи­ну. Что сто­ит за по­пыт­кой про­ры­ва бо­е­ви­ков на По­пас­ную

11.07 Вер­хов­ная Ра­да да­ла со­гла­сие на при­вле­че­ние к от­вет­ствен­но­сти нар­де­па Ро­зен­бла­та, но от­ка­за­ла в его за­дер­жа­нии и аре­сте

11.07 Ра­да да­ла со­гла­сие на при­вле­че­ние к уго­лов­ной от­вет­ствен­но­сти По­ля­ко­ва, но про­го­ло­со­ва­ла про­тив его за­дер­жа­ния и аре­ста

11.07 Ра­да от­ка­за­ла ген­про­ку­ро­ру в при­вле­че­нии нар­де­па Ло­зо­во­го к уго­лов­ной от­вет­ствен­но­сти

11.07 Ра­да сня­ла не­при­кос­но­вен­ность с де­пу­та­та Дов­го­го ("Во­ля народа")

• дальше…

16:59 Ха­ке­ры укра­ли ре­пу­та­цию у биз­нес­ме­на

15:44 Кто за­ра­ба­ты­ва­ет мил­ли­ар­ды на Big Data?

14:40 Uber и Ян­декс объ­еди­ни­ли биз­нес в 6 стра­нах, кро­ме Укра­и­ны

14:24 Ком­па­ния Nuviz объ­яви­ла о на­ча­ле по­ста­вок про­ек­ци­он­но­го дис­плея для мо­то­цик­ли­стов

13:34 Фаль­ши­вое при­ло­же­ние Tor ата­ку­ет поль­зо­ва­те­лей «Тем­ной па­у­ти­ны»

10:42 Nissan на­чи­на­ет внед­ре­ние в сво­их ав­то­мо­би­лях ин­тел­лек­ту­аль­ной тех­но­ло­гии ав­то­ма­ти­че­ской пар­ков­ки ProPILOT Park

07:20 Daimler по­до­зре­ва­ют в под­та­сов­ке дан­ных о вы­хло­пах мил­ли­о­на ма­шин

12.07 Как предот­вра­тить угры­зе­ния со­ве­сти от бес­по­лез­ных по­ку­пок

12.07 По­ли­ция Бер­ли­на за­дер­жа­ла украв­ших мо­не­ту в 100 кг

12.07 Dell на­ча­ла про­да­жи «пер­во­го в ми­ре» но­ут­бу­ка с бес­про­вод­ной за­ряд­кой

12.07 Бит­ко­и­ну пред­рек­ли рас­кол на­двое. Ры­нок раз­ме­ром $41 млрд мо­жет по­гиб­нуть до кон­ца ле­та

11.07 Но­вая Audi A8: «под­пры­ги­ва­ю­щая» под­вес­ка, смарт­фон вме­сто клю­ча и мас­саж ступ­ней

11.07 LG пред­ста­ви­ла Q6 из сред­не­го це­но­во­го сег­мен­та

11.07 Google на­ня­ла пять юри­ди­че­ских фирм для раз­би­ра­тельств по ре­ше­ни­ям ЕК

10.07 Связь без гра­ниц от мо­биль­но­го опе­ра­то­ра "Киевстар"

• дальше…

04.07 12 при­зна­ков то­го, что кол­ле­ги вас не ува­жа­ют

03.07 Хо­ти­те, чтобы ва­ша но­вая долж­ность на­зы­ва­лась "нин­дзя времени"?

26.06 Как не бо­ять­ся свет­ской бе­се­ды: 10 со­ве­тов

23.06 Пас­сив­но-агрес­сив­ный кол­ле­га: 10 при­зна­ков

22.06 На­чаль­ни­ков ред­ко уволь­ня­ют за пло­хое об­ра­ще­ние с пер­со­на­лом

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

20.06 Гон­конг­ский мил­ли­ар­дер Ли Ка­шин уй­дет на пен­сию в 2018г в воз­расте 90 лет - WSJ

19.06 14 при­зна­ков то­го, что вас вы­жи­ва­ют из кол­лек­ти­ва

13.06 Иде­аль­ное со­бе­се­до­ва­ние: 12 ша­гов к успе­ху

09.06 Глав­ный враг кор­по­ра­тив­ной ИБ – ску­ча­ю­щий ра­бот­ник

09.06 9 фраз, ко­то­рые ме­ша­ют до­бить­ся успе­ха

07.06 7 са­мых до­ро­гих стар­та­пов США

06.06 По­че­му са­мо­на­де­ян­ные на­чаль­ни­ки ста­ли не­же­лан­ны

06.06 13 пло­хих при­вы­чек не­эф­фек­тив­ных лю­дей

31.05 Как стать иде­аль­ным за­ме­сти­те­лем

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно