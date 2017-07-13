Кто зарабатывает миллиарды на Big Data?

Энергоемкие центры обработки данных лежат в основе всех веб-платформ, начиная от мелких сервисов, заканчивая Google и Facebook. Когда-то основным критерием размещения дата-центров была близость к клиенту, но по мере роста спроса и развития технологий телекома затраты стали играть решающую роль в выборе ЦОДа.

Дешевая, стабильная электроэнергия, производимая гидроэлектроэнергетикой, а также ледяная вода, которая может использоваться для охлаждения компьютеров, дает экономические преимущества для скандинавских объектов вблизи Полярного круга. Поэтому неудивительно, что Google, Microsoft и Facebook выбрали северные скандинавские места для размещения огромных новых центров обработки данных.

В дополнение к снижению затрат эти ЦОДы являются одними из самых "зеленых" в мире. Вся производимая энергия - чистая, прохладный воздух делает ненужным кондиционер, а Северный Ледовитый океан является природным хладагентом.

Так, Google инвестировала $350 млн в центр обработки данных на базе бывшего производства финской лесопромышленной компании Stora Enso в Хамине, юго-восточной Финляндии. Google купила производство в 2009 г. и превратила его в самый эффективный ЦОД, использовав преимущество расположения на финском побережье, которое помогает остужать серверы прохладной морской водой.

Баренц-регион имеет важное значение для размещения огромных объемов информации о жизни в социальных сетях. Холодный климат обусловил выбор севера Швеции в качестве места для размещения второго крупного серверного центра гигантской социальной сети Facebook в 2013 г. Серверные Facebook питаются электроэнергией из возобновляемых источников, в данном случае - ГЭС на реке Лулеэльвен.

Крупнейшая турбина-генератор на станции "Харспронгет" носит название Gerhard. Она способна обработать почти 500 куб. м воды в секунду, благодаря чему считается самой крупной и самой мощной турбиной-генератором в Швеции. Этот агрегат был введен в эксплуатацию в 1980 г. Выходная мощность генератора (475 МВт) аналогична выходной мощности ядерной станции "Рингхальс", которая также принадлежит компании Vattenfall.

В мае в Норвегии открыли огромный мощный подземный коммерческий дата-центр Lefdal Mine Datacenter площадью 120 тыс. кв. м. Причем завершилась только первая фаза проекта: в дальнейшем ЦОД будет активно расширяться. Ожидается, что первые клиенты разместят свое IT-оборудование внутри этой серверной фермы в III квартале 2017 г.

Дата-центр разместился внутри старой шахты. Он был спроектирован как модульное, масштабируемое и безопасное сооружение, построенное под землей. Расположенный на западе Норвегии в регионе Согн-ог-Фьордан дата-центр Lefdal Mine Datacenter состоит из шести подземных уровней, разделенных на 75 отдельных помещений. Первым клиентами ЦОД стали компании Innovo Cloud, LocalHost AS и Fortuitus AG. В число арендаторов также вошли IBM и немецкий промышленный конгломерат Friedhelm LOH Group.

Как утверждают инженеры, ЦОД характеризуется одним из самых низких показателей совокупной стоимости владения в Европе. Они также заявляют, что клиенты могут снизить эксплуатационные расходы на 50%, переместив свое IT-оборудование в машзалы Lefdal Mine Datacenter, по сравнению с другими дата-центрами. Причинами столь значительной экономии средств выступают помимо прочего низкая стоимость электроэнергии в Норвегии и использование электричества из на 100% возобновляемых источников энергии, обеспечиваемого гидроэлектростанциями и ветряками.

Благодаря гидроэлектроэнергии и электричеству из энергии ветра, генерируемым неподалеку от места расположения ЦОД, мощность этого дата-центра в перспективе может быть доведена до 200 МВт, после того как он будет полностью заполнен клиентским оборудованием. К тому моменту количество уровней может быть доведено до 14 штук. Причем только лишь один из этих уровней будет способен вместить все серверы в Норвегии.

Индустрия центров обработки данных Финляндии имеет потенциал для расширения более чем в три раза в последующие годы. Такие выводы содержатся в докладе ведущего консалтингового агентства Copenhagen Economics.

В настоящее время этот сектор экономики включает 11 200 рабочих мест и ежегодно вносит 800 млн евро в ВВП страны. Однако согласно докладу к 2025 г. количество рабочих мест может увеличиться до 32 900, а вклад в ВВП - до 2,3 млрд евро.

В докладе отмечается, что у Финляндии есть ряд стратегических преимуществ для создания надежной индустрии центров обработки данных: отдельная стратегия по привлечению иностранных инвестиций в данный сектор, хорошие международные связи в области обмена информацией, стабильная и передовая нормативная среда, чрезвычайно надежное энергоснабжение и подходящий климат. Стране рекомендуют принять меры для сокращения затрат на энергию и дальнейшего увеличения доли возобновляемых источников энергии в общем объеме энергоснабжения.