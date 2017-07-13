Компания Nuviz объявила о начале поставок проекционного дисплея для мотоциклистов

В нем объединены функции навигации, видеорегистрации, связи и воспроизведения звукозаписей. По словам разработчиков, устройство позволяет «быть на связи, но не отвлекаться».

Дисплей можно закрепить на большинстве мотоциклетных шлемов. Он выводит настраиваемую информацию близко к естественной линии взгляда, позволяя водителю получать дополнительные сведения, не выпуская дорогу из вида. Разрешение матрицы LCOS - 800 х 480 пикселей.

В устройстве используется однокристальная система Qualcomm с четырехъядерным процессором, работающим на частоте 1,2 ГГц. Объем ОЗУ равен 1 ГБ, флэш-памяти - 16 ГБ. Пользователю доступно около 10 ГБ флэш-памяти, но возможно расширение с помощью карты памяти microSD объемом до 128 ГБ. Оснащение устройства включает датчик освещенности, гироскоп, барометр, магнитометр и акселерометр. Есть также приемник GPS, средства беспроводного подключения Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.0. В устройство встроена экшн-камера, способная снимать фото с разрешением 8 Мп и видео с разрешением 1920 х 1080 пикселей с кадровой частотой до 30 к/с. Питание обеспечивает сменный аккумулятор емкостью 3250 мА∙ч, одной зарядки которого хватает при серьезной нагрузке на 3,5-6,5 ч работы. Для управления есть беспроводной контроллер, закрепляемый на руле. Его питает элемент CR2032, нуждающийся в замене раз в пять лет. Весит проектор 240 г, контроллер - 28 г.





Устройство может работать в паре со смартфоном, выступая в роли мобильной гарнитуры. Приложение для iOS и Android позволяет прокладывать маршруты, сохраняет информацию о прошлых поездках, обеспечивает доступ к статистическим данным, позволяет редактировать и публиковать снимки в социальных сетях.

Цена новинки - $699.