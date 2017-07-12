Dell начала продажи «первого в мире» ноутбука с беспроводной зарядкой

Компания Dell начала продажи гибридного устройства Latitude 7285 - его называют первым в мире ноутбуком с беспроводной зарядкой. Есть, правда, один нюанс. Данная функция доступна в качестве опции и обойдется в копеечку. В другом случае покупатель все так же будет связан проводами. Обойдется Dell Latitude 7285 в $1,2 тыс.

Дополнительно в $550 производитель оценил клавиатуру ($380) и специальный коврик ($200), с помощью которых Latitude 7285 превращается в «первый в мире» ноутбук с беспроводной зарядкой. Обыкновенная подключаемая клавиатура обойдется в $250.

Базовая модель устройства с 12-дюймовым дисплеем с разрешением 2880×1920 точек комплектуется процессором Intel Core i5-7Y54, SSD на 128 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти. В августе появится 13-дюймовый вариант - Dell Latitude 7000. Цена на него пока не озвучена.