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Dell начала продажи «первого в мире» ноутбука с беспроводной зарядкой
11:16 12.07.2017 |
Компания Dell начала продажи гибридного устройства Latitude 7285 - его называют первым в мире ноутбуком с беспроводной зарядкой. Есть, правда, один нюанс. Данная функция доступна в качестве опции и обойдется в копеечку. В другом случае покупатель все так же будет связан проводами. Обойдется Dell Latitude 7285 в $1,2 тыс.
Дополнительно в $550 производитель оценил клавиатуру ($380) и специальный коврик ($200), с помощью которых Latitude 7285 превращается в «первый в мире» ноутбук с беспроводной зарядкой. Обыкновенная подключаемая клавиатура обойдется в $250.
Базовая модель устройства с 12-дюймовым дисплеем с разрешением 2880×1920 точек комплектуется процессором Intel Core i5-7Y54, SSD на 128 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти. В августе появится 13-дюймовый вариант - Dell Latitude 7000. Цена на него пока не озвучена.
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