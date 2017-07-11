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LG представила Q6 из среднего ценового сегмента
11:51 11.07.2017 |
Компания LG, как и обещала, сегодня представила LG Q6. Только оказалось, что это не один смартфон, а целая линейка из трёх моделей. Правда, если уж оценивать её корректно, то речь о трёх модификациях с минимальными отличиями, так что неясно, зачем LG наделила их разными именами.
Итак, были представлены Q6α, Q6 и Q6 Plus. Единственное отличие между ними - объём памяти. У первой модели 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти, у второй - 3 ГБ и 32 ГБ соответственно, у третьей - 4 ГБ и 64 ГБ соответственно. В остальном это абсолютно идентичные аппараты, так что будем говорить о них в единственном числе.
LG Q6 получил дисплей Full Vision диагональю 5,5 дюйма разрешением 2160 х 1080 пикселей. В основе лежит SoC Snapdragon 435. Основная камера имеет разрешение 13 Мп, угол обзора в 100 градусов и больше о ней ничего неизвестно. То есть, вероятно, впечатлить качеством снимков она не сможет. Фронтальный модуль имеет разрешение 5 Мп.
Ёмкость аккумулятора составляет 3000 мА·ч. Слота для карт памяти смартфон не имеет и неясно, поддерживает ли работу с двумя картами SIM. Кроме того, новинка не получила USB-C и даже не располагает сканером отпечатков пальцев, который мы привыкли видеть даже в бюджетных моделях. Размеры устройства равны 142,5 х 69,3 х 8,1 мм при массе 149. Все версии доступны в чёрном, платиновом и синем цветах, а Q6 ещё и в золотом. В качестве ОС выступает Android 7.1.1 с фирменной оболочкой LG UX 6.0.
Официальных данных о стоимости нет, но некоторые источники утверждают, что в Южной Корее за самую младшую версию будут просить около 435 долларов, что очень много, учитывая параметры.
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