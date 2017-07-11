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Связь без границ от мобильного оператора "Киевстар"
14:18 10.07.2017 |
Уезжая за границу, важно позаботиться о связи с близкими, которые остаются дома. Как сэкономить на звонках и при этом делиться свежими впечатлениями от поездки, подскажет мобильный оператор «Киевстар», ведь его абоненты могут недорого и стабильно звонить в Украину из-за рубежа.
Когда тема касается связи за границей, многие вспоминают о роуминге. Но это не единственный способ сохранять контакт на расстоянии. К тому же не все операторы мобильной связи предлагают выгодные условия. Дешевый и распространенный вариант, который признают почти все путешественники - Wi-Fi, доступный в отелях и кафе. Однако вероятно, что мощности сигнала окажется недостаточно для отправки сообщения или осуществления видеозвонка из-за переполненной сети. К тому же свободный интернет за границей - скорее исключение, чем общепринятая норма.
Украинский оператор мобильной связи «Киевстар» постоянно совершенствует свои тарифные планы и предлагает абонентам совершать звонки в роуминге и международные звонки из Украины по максимально выгодным тарифам.
Для тех абонентов, которым необходимо часто звонить за границу из Украины, «Киевстар» предоставляет услугу «Любимые страны», благодаря которой связь с деловыми партнерами или родными будет стабильной несмотря на расстояние. Пользователи имеют возможность подключить три страны из 75 доступных, чтобы звонить на более выгодных условиях. Тариф на звонки в страны СНГ и Европы - от 50 коп/мин. Дополнительно абоненты оплачивают подключение услуги в размере 5 гривен за страну. Абонентская плата останется стабильной, поэтому звонить родным и близким за границу с мобильного - одно удовольствие.
Дешево связываться по международным направлениям позволяет и выгодный роуминг. Необходимость подключения услуги у оператора отсутствует - новые тарифные условия за рубежом действуют сразу же, как только абонент «Киевстар» оказывается в сети другого оператора. С момента совершения первого звонка происходит начисление стандартного пакета -15 минут разговора за 30 гривен. Пользователь может свободно звонить в Украину, а также пользоваться мобильным интернетом за 35 гривен (100 МБ). Такого запаса туристу достаточно для проверки почты, серфинга в социальных сетях и использования онлайн-карт.
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