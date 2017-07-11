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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

LG начнёт выпуск скручивающихся OLED-дисплеев через три года

 

Компания LG, по сообщениям сетевых источников, в конце десятилетия начнёт массовое производство дисплеев, которые можно будет скручивать в трубку.

Известно, что экраны будут изготавливаться по технологии OLED - органические светодиоды. Панели будут предназначены для использования в телевизорах нового поколения.

Сообщается, что поначалу LG намерена освоить выпуск скручивающихся OLED-дисплеев в двух вариантах размера - 55 и 75 дюймов по диагонали. Теоретически такие решения смогут заменить системы из проектора и экрана.

Главными достоинствами новых панелей станут возможность размещения на поверхностях различной формы (скажем, изогнутых стенах) и простота транспортировки. Какие-либо другие детали, увы, не раскрываются. Отмечается лишь, что выпуск изделий начнётся в 2020 году.

Недавно сообщалось также, что в текущем месяце LG организует производство гибких экранов AMOLED (активная матрица на основе органических светодиодов) для мобильных устройств.

Добавим также, что в прошлом месяце LG продемонстрировала самый большой в мире гибкий прозрачный дисплей. Панель с диагональю 77 дюймов обладает разрешением 3840 × 2160 пикселей (4K), светопропускаемостью 40 % и радиусом кривизны 80 мм.

По материалам: 3DNews
 

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