360 N5S стал самым доступным смартфоном на базе Snapdragon с 6 Гбайт ОЗУ

Пока одни производители мобильной электроники заявляют о бесполезности 6/8 Гбайт оперативной памяти для современных смартфонов, малоизвестные китайские компании завлекают потенциальных покупателей именно большим объёмом ОЗУ. Так поступает большинство производителей из Поднебесной, предлагающих за $210-$300 мобильную электронику со среднего уровня чипами MediaTek, но аж 6 Гбайт оперативной памяти в придачу.

Разработчики из 360 Mobiles решили отступить от канонов смартфоностроения, продвигаемых брендами второго эшелона, и оснастили модель N5S чипом от Qualcomm. Устройство с «сердцем» в виде Snapdragon 653 выделялось особняком на фоне малоизвестных гаджетов на базе MediaTek с 6 Гбайт ОЗУ. Дополняли радужную картину ряд привлекательных опций, заявленных для N5S. Среди них значился 5,5-дюймовый экран Full HD, отличная сдвоенная фронтальная камера и неплохая тыльная, ёмкий аккумулятор на 3780 мА·ч. Цена же на данный смартфон в версии с 64-Гбайт накопителем стартовала с отметки в $250.





Анонсированная вчера модификация N5S позволила разработчикам записать на свой счёт самый доступный из представленных на рынке смартфон, оснащённый 6 Гбайт ОЗУ и чипом Snapdragon. Добиться этого позволило уменьшение объёма встроенной памяти, который теперь равен для базовой версии 32 Гбайт вместо 64 Гбайт. Слот для карт microSD остался нетронутым, так что расширить пространство при необходимости получится ещё на 128 Гбайт.

Таким образом, стандартная версия 360 N5S, обладатель которой получит действительно сбалансированный гаджет за небольшую цену, готова предложить:

* IPS-дисплей с диагональю 5,5 дюйма, прикрытый закругляющимся по краям защитным 2.5D-стеклом;

* восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 653;

* 6 Гбайт оперативной памяти LPDDR3;

* флеш-накопитель eMMC 5.1 на 32 Гбайт;

* тыльную 13-Мп камеру на основе C MOS- сенсор Samsung c диафрагмой f/2,0;

* сдвоенный фронтальный модуль из 13- и 2-Мп сенсоров, готовый похвастаться фазовым автофокусом;

* аккумулятор на 3730 мА·ч с возможностью быстрой зарядки благодаря Quick Charge 3.0;

* сканер отпечатка пальца на обратной стороне смартфона;

* корпус с размерами 153,5 × 76,9 × 8 мм и массой 170 г, крышка которого выполнена из стекла;

* предустановленную ОС Android 7.1 с фирменным пользовательским интерфейсом 360 OS 2.0.

Смартфон 360 N5S с 32-Гбайт флеш-накопителем доступен для заказа в интернет-магазине JD.com по цене всего $205.

Необходимо отметить, что опубликованный за сутки до релиза тизер был воспринят многими СМИ как анонс следующего поколения 360 N5S. Некоторые интернет-издания даже приписали новинке чип Snapdragon 660 и ряд других улучшений. Тем не менее, 360 Mobiles не планирует обновлять свой гаджет в ближайшее время, ограничившись лишь выпуском рассмотренной модификации.