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$2,7 миллиарда не предел: штраф Google может стать еще больше из-за Android
20:06 06.07.2017 |
Еврокомиссия недавно оштрафовала поискового гиганта Google на рекордные 2,7 миллиарда долларов (примерно 2,42 млрд евро), но эта сумма может увеличиться из-за новых претензий к компании. Если раньше нарушение антимонопольного законодательства выражалось в приоритетном отображении позиций из сервиса Google Shopping, то теперь досталось операционной системе Android.
Специалисты Еврокомиссии начали изучать мобильную платформу и заподозрили Google в ограничении доступа к Google Play Store, которое действовало, пока разработчики смартфонов не делали поисковик и фирменный браузер Chrome в гаджетах установленными по умолчанию. Вместе с этим компания блокировала производителей, чьи смартфоны могли работать на нескольких версиях Android, - таким образом Google боролась с фрагментарностью операционной системы.
На данный момент обвинения Alphabet, владеющей Google, не предъявлены.
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|$2,7 миллиарда не предел: штраф Google может стать еще больше из-за Android
Специалисты Еврокомиссии начали изучать мобильную платформу и заподозрили Google в ограничении доступа к Google Play Store, которое действовало, пока разработчики смартфонов не делали поисковик и фирменный браузер Chrome в гаджетах установленными по умолчанию.
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