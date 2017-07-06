SpaceX запустила третью ракету Falcon 9 за две недели

Это лето проходит для аэрокосмической компании SpaceX в напряжённом ритме. Менее чем за две недели ею было осуществлено три запуска ракет Falcon 9. Последний из них состоялся в среду, 5 июля в 19:38 EDT (четверг, 6 июля 2:38 EET) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Ракета-носитель вывела на орбиту сверхтяжёлый спутник связи Intelsat 35e (вес - 6761 кг), построенный корпорацией Boeing.

Компания дважды откладывала запуск Falcon 9 по техническим причинам. Изначально он был запланирован на 2 июля, но затем был перенесён на 3 июля из-за неуказанных проблем с системой навигации и управления ракетой.

Intelsat 35e - самая большая полезная нагрузка, которую SpaceX когда-либо запускала на геостационарную орбиту, находящуюся примерно на высоте в 36 000 км над поверхностью Земли. В связи с этим у ракеты не осталось достаточного количества запасов топлива, чтобы попытаться вернуть её на Землю - даже на беспилотную морскую платформу в Атлантическом океане.

Это был десятый запуск ракеты-носителя компании SpaceX в 2017 году - третий на протяжении последних 12 дней или четвёртый за 32 дня. До этого SpaceX удавалось за год произвести максимум 8 запусков.

Следующий запуск ракеты-носителя компания SpaceX планирует произвести не ранее 10 августа, когда будет отправлен груз на Международную космическую станцию.