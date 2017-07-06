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Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в прототипе Vivo работает довольно плохо
23:24 05.07.2017 |
На днях аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что новые ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев производства Qualcomm появятся в смартфонах еще не скоро. Для начала разработчикам придется поработать над скоростью и качеством распознавания.
В Сети появился видеоролик, в котором нам демонстрируют работу нового датчика, установленного в прототипе, представленном компанией Vivo.
Несложно заметить, что на данном этапе технология действительно является очень сырой. Для начала, чтобы зарегистрировать отпечаток пальца, нужно много раз прикладывать палец к экрану. Но даже после успешной регистрации вероятность того, что смартфон будет разблокирован после первого прикосновения к экрану, довольно мала. Автору ролика пришлось несколько раз коснуться экрана, чтобы снять блокировку.
Первые устройства с такими датчиками ожидаются на рынке в следующем году.
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