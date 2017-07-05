Google предлагает оснащать смартфоны тачпадом на тыльной стороне

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) не так давно выдало компании Google патент на очередную разработку в сфере сотовых аппаратов.

На этот раз американский гигант предложил новую систему управления для смартфонов и фаблетов. Идея заключается в том, чтобы встроить в заднюю часть устройства небольшой тачпад.

Предполагается, что такая система позволит выполнять те или иные действия в зависимости от того, какое приложение используется в текущий момент. Так, скажем, в браузере через тачпад владельцы смартфона смогут осуществлять прокрутку веб-страницы, в медиаплеере - регулировать уровень громкости или переключать треки, а в программе камеры - осуществлять масштабирование.

Заявка на патент была подана около года назад. Наблюдатели полагают, что предложенное решение может найти применение в будущих мобильных устройствах Google Pixel. Кстати, анонс второго поколения этих аппаратов ожидается в четвёртом квартале нынешнего года.

Нужно отметить, что некоторые разработчики смартфонов используют в качестве аналога тачпада дактилоскопический сканер. Так, при помощи постукиваний или сдвига пальца по поверхности такого сенсора владельцы аппарата могут переключать музыкальные треки, делать фотоснимки, пролистывать фотографии, прокручивать веб-страницы и пр.