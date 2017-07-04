Финансовые новости
- |
- 04.07.17
- |
- 23:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
NASA нанесёт по астероиду «кинетический удар»
19:55 04.07.2017 |
Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) одобрило проект DART по изучению эффективности технологии защиты от потенциально опасных космических тел.
Речь идёт о методике так называемого «кинетического удара». Суть заключается в том, чтобы разбить о поверхность космического объекта специальный аппарат и тем самым изменить траекторию движения тела, уведя его от столкновения с Землёй.
DART - сокращённо от Double Asteroid Redirection Test. В рамках мисси планируется направить аппарат к системе Didymos, которая состоит из двух астероидов - Didymos A и Didymos B. Первый имеет размер около 780 метров, второй - приблизительно 160 метров.
В рамках проекта DART космический аппарат размером с холодильник будет направлен к меньшему из двух названных астероидов. В момент столкновения скорость DART составит примерно 6 км/с - это в несколько раз больше скорости пули.
Данные, собранные в ходе миссии, позволят понять, насколько «кинетический удар» может быть эффективным в реальных условиях. Астероиды Didymos приблизятся к Земле в октябре 2022 года, а затем - в 2024 году.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин снял ограничения, сдерживающие расчеты по мобильному телефону
|Представление на Довгого содержит существенные недостатки, будет направлено спикеру Рады - решение регламентного комитета
|Кабмин намерен оставить в госсобственности 15 особо важных предприятий
|Кабмин предлагает в 2 раза сократить срок подготовки предприятия к приватизации
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|NASA нанесёт по астероиду «кинетический удар»
|12 признаков того, что коллеги вас не уважают
|SpaceX впервые повторно использовала космический грузовик Dragon для перевозки грузов на МКС
|Создателей автобуса, под которым могут ездить автомобили, подозревают в мошенничестве
|Самый мощный Porsche 911 в истории: 700 сил и 2,8 секунды до «сотни»
|Huawei, SAIC Motor и China Mobile показали дистанционное управление автомобилем по сети 5G
Это интересно
|Хотите, чтобы ваша новая должность называлась "ниндзя времени"?
|В новой Audi A8 появится массаж ног
|Отныне тесты для получения удостоверения водителя в Украине будут сдавать по новым экзаменационным вопросам
|LG будет поставлять системы кругового обзора для премиальных немецких автомобилей
|iPhone 8 показали на видео со всех сторон
|Эксперты: вирусу Petya ваши деньги были не нужны
|Спутниковые войны: кому достанется небо над Европой?