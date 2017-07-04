SpaceX впервые повторно использовала космический грузовик Dragon для перевозки грузов на МКС

У частной американской аэрокосмической компании SpaceX очередное знаменательное событие. Повторно запущенный 3 июня 2017 года космический грузовик Dragon доставил груз на МКС и успешно вернулся на Землю в понедельник утром, 3 июля.

Космический корабль Dragon, побывавший в космосе в этот раз, в сентябре 2014 года доставил снаряжение на МКС в рамках миссии SpaceX CRS-4. До этого SpaceX десять раз доставляла груз для МКС, каждый раз используя новый космический корабль Dragon.

Космический аппарат был состыкован с МКС 5 июня. Доставленное им снаряжение было перегружено на борт космической станции, а в корабль погрузили более 4100 фунтов (1860 кг) результатов научных экспериментов и образцов технологических разработок, прежде чем его отправили в полёт на Землю. Dragon приводнился в Тихом океане, к юго-западу от Лонг-Бич (Калифорния) примерно в 8:14 EDT (16:14 EET).

Компания SpaceX также сообщила, что отложила на сутки запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи Intelsat 35e, намеченный на воскресенье.