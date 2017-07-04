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Huawei, SAIC Motor и China Mobile показали дистанционное управление автомобилем по сети 5G
10:36 04.07.2017 |
В ходе недавнего мероприятия Mobile World Congress Shanghai 2017 компании China Mobile, SAIC Motor и Huawei продемонстрировали первую в мире технологию дистанционного управления автомобилем, построенную на использовании сети 5G. По мнению партнеров, демонстрация подтвердила возможности сетей 5G, включая большую пропускную способность и малую задержку в С-диапазоне. Как утверждается, разработка заложила фундамент для развития технологии подключенных «умных» автомобилей. Демонстрация стала своеобразной вехой на пути повышения надежности самоуправляемых транспортных средств и их коммерциализации.
В рамках сотрудничества компания Huawei предоставила беспроводное решение 5G, обеспечившее подключение концептуального умного автомобиля iGS, созданного специалистами компании SAIC Motor, а компания China Mobile предоставила услуги связи.
В ходе демонстрации водитель находился на расстоянии более 30 км от автомобиля. В реальном времени он получал по сети 5G изображение с нескольких камер высокой четкости, установленных на автомобиле и обеспечивающих угол обзора 240° (это шире поля зрение человека, в среднем составляющего 180-190°). Команды управления для рулевого колеса и педалей акселератора и тормоза также передавались с использованием подключения 5G со сверхмалой задержкой (менее 10 мс), необходимой, чтобы мгновенно отреагировать на изменение дорожной ситуации.
Удаленное управление может быть востребовано, когда присутствие водителя в машине по каким-то условиям нежелательно или невозможно. Кроме того, оно может пригодиться при эксплуатации парка самоуправляемых автомобилей. Удаленный водитель может по мере надобности брать на себя управление то одной, то другой машиной, пока остальные двигаются самостоятельно на более простых участках маршрута.
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