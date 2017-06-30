LG будет поставлять системы кругового обзора для премиальных немецких автомобилей

Более трех месяцев назад стало известно, что компания LG начинает поставки систем кругового обзора для автомобильной индустрии. Изначально системы устанавливались в премиальные седаны китайской компании Geely. Позже планировалось начать сотрудничество с Volvo.

Вчера LG Electronics заявила о подписании партнерского соглашения на поставку систем кругового обзора производителю премиальных немецких автомобилей. Название компании пока что держится в секрете.

По условиям подписанного соглашения, LG Electronics будет выступать поставщиком камер и программного обеспечения, которые будут отвечать за обнаружение препятствий и других транспортных средств по периметру автомобиля, а также за поддержку оптимального расстояния между машинами в потоке.

LG заявила, что подобные системы сыграют ключевую роль в развитии беспилотных автомобилей. При их создании южнокорейский применил свои разработки, ранее использованные в смартфонах и бытовой технике.