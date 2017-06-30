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iPhone 8 показали на видео со всех сторон
09:01 30.06.2017 |
Автор блога @onleaks в Twitter, который известен достоверными сливами информации о флагманских смартфонах, снял видеоролик с новым iPhone 8. Автор утверждает, что смартфон сделан по чертежам, утекшим с фабрики, где и производят будущий смартфон Apple. Выглядит модель точно так, как ее описывали многочисленные слухи.
Во-первых, на лицевой панели отсутствует кнопка Home, а экран практически полностью закрывает переднюю панель. Второй важный момент - вертикальная двойная камера, которая заметно выступает из корпуса смартфона. Габариты смартфона - 143,5×71×7,5 мм. Телефон будет чуть больше iPhone 7 и чуть меньше iPhone 7 Plus.
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