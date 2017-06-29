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Дубай заменит часть полицейских крошечными беспилотными машинками
16:59 29.06.2017 |
Полиция Дубая закупит для патрулирования улиц небольшие беспилотные машины. Как сообщает Gulf News, это будут электрокары O-R3 размером с детские машинки, которые помогут дистанционно следить за порядком в режиме реального времени и даже преследовать преступников.
Технических подробностей о беспилотниках пока мало. Известно лишь, что разработаны они профильной компанией OTSAW из Сингапура. Оснащаются машинки набором камер и датчиков, которые позволяют им самостоятельно передвигаться, транслировать 360-градусную картинку и распознавать лица. Они в том числе помогут ловить людей, которые находятся в розыске.
На случай, если потребуется преследование какого-либо человека, машинка может автоматически запустить дрон. С его помощью полиция будет знать местонахождение преступника и сможет направить сотрудников для задержания.
Беспилотники должны появиться на улицах Дубая уже к концу текущего года. Работать они будут преимущественно в местах скопления туристов.
Ранее у полиции Дубая появился человекоподобный робот. Это машина высотой 1,67 метра, с головой, руками и сенсорным дисплеем в «груди». Он тоже предназначен для патрулирования туристических точек. Робот умеет отвечать на различные вопросы (на девяти языках), принимать штрафы и сообщения о правонарушениях.
Полиция города планирует к 2030 году заменить около четверти сотрудников роботизированной техникой.
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