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Vivo раньше Apple размещает дактилоскопический датчик за экраном
13:49 29.06.2017 |
Слухи приписывают компании Apple попытки разместить дактилоскопический датчик за экраном, но неожиданно для многих первой эту технологию продемонстрировала другая компания.
Основой для прототипа послужила модель Xplay6. Датчик, размещенный за экраном, по словам источника, ознакомившегося с его работой, ведет себя как обычный. Впрочем, скорость распознавания заметно ниже. Возможно, это объясняется тем, что разработка находится в стадии прототипа. Кроме того, сенсор соответствует лишь небольшому участку экрана - было бы удобнее иметь возможность разблокировать смартфон, прикоснувшись нужным пальцем в любом месте экрана. По словам Vivo, это удорожило бы изделие, но вполне возможно, что датчик все же будет куда больше обычного - способностью распознавать отпечатки пальцев наделят нижнюю половину экрана.
Кроме того, была показана работа датчика под водой.
Когда разработка появится в серийных устройствах - пока точных данных нет. По оценке Qualcomm, первые серийные устройства с датчиками для сканирования отпечатков сквозь стекло и металл выйдут в первой половине 2018 года. Датчик для сканирования через дисплей будет доступен OEM-производителям в четвертом квартале 2017 года.
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