В Сети появились рендеры Samsung Galaxy Note8

Ресурс 91mobiles, сотрудничающий с заслуживающим доверия источником утечек @OnLeaks, опубликовал рендеры предположительно нового фаблета Samsung Galaxy Note8, а также видео.





Представленный на рендерах дизайн фаблета похож на внешний облик устройства в 3D-рендерах, выполненных @OnLeak исходя из «утекших» заводских чертежей, созданных с использованием системы автоматизированного проектирования (CAD).

В Galaxy Note8 установлена тыльная ​​двойная камера, а сканер отпечатков пальцев находится рядом с ней вместе со светодиодной вспышкой и датчиком ЧСС. Ранее сообщалось о 6,3-дюймовой диагонали экрана Galaxy Note8, что вызывает сомнения в удобстве пользования сканером отпечатков пальцев, так как уже известно о жалобах по этому поводу пользователей 6,2-дюймового Galaxy S8+.

Вдобавок ко всему, камера и сканер отпечатков пальцев довольно сильно выступают на тыльной панели, что выглядит не очень привлекательно. И всё же хочется надеяться, чтобы это лишь один из возможных вариантов Galaxy Note8, дизайн которого нельзя назвать оригинальным, и он не имеет никакого сходства с флагманским смартфоном Galaxy S8. Вместо этого перед нами устройство прямоугольной формы, выглядящее довольно грубо, корпус которого кажется очень толстым.

Ранее сообщалось, что Samsung экспериментировала с различными прототипами при создании Galaxy S8 и Galaxy S8+. Вполне возможно, что мы имеет делом с подобным прототипом, созданным при разработке Galaxy Note8.