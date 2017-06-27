Специальные видеокарты для добычи криптовалют появляются в продаже

Видеокарты, предназначенные специально для майнинга криптовалют, начинают появляться в продаже. Первой такой картой, готовящейся прибыть на прилавки магазинов в ближайшее время, стал продукт компании Sapphire из семейства Radeon RX 470, основанный на процессоре Polaris 10. Как и ожидалось ранее, главным отличием такого специализированного графического ускорителя стало отсутствие каких-либо разъёмов для вывода изображения на монитор, что делает Sapphire Radeon RX 470 Mining Edition и другие подобные продукты совершенно неинтересными для геймеров. Взамен же добытчики криптовалют получают оптимизированный профиль управления питанием и специальный BIOS, который настроен под выдачу лучшей производительности именно при расчёте хешей.

Сразу несколько версий видеокарты Sapphire Radeon RX 470 Mining Edition было замечено в эти выходные в британском магазине OverclockersUK. Внешне все они похожи на классический потребительский вариант Sapphire Radeon RX 470 Nitro и используют фирменную двухслотовую систему охлаждения Nitro с двумя вентиляторами. Характеристики, которые сообщает сайт магазина, тоже вполне стандартны: карты базируются на GPU с 32 ядрами и 2048 потоковыми процессорами, работающем с частотой до 1236 МГц (в Boost-режиме), и оснащены 4 или 8 Гбайт памяти с частотой 1750 МГц (эффективная частота - 7000 МГц). В отдельные артикулы выделены варианты видеокарт с памятью Samsung, которая позволяет получить на 3-5 процентов более высокую производительность за счёт меньших задержек.

Объявленная стоимость составляет £249 (18 700 руб.) за карту с 4 Гбайт памяти и £289 (21 700 руб.) - за карту с вдвое большим объёмом видеопамяти. Тепловыделение Sapphire Radeon RX 470 Mining Edition 8 Гбайт декларируется на уровне 128 Вт, а карта с 4 Гбайт памяти должна быть на 6 Вт холоднее. Для версии с большим объёмом памяти заявленный уровень производительности составляет 24-27 Mh/s, в то время как более дешёвая версия обещает выдавать только 23-26 Mh/s. Хотя ранее и сообщалось, что производители планируют урезать срок гарантии на майнинговые карты до нескольких месяцев, для Sapphire Radeon RX 470 Mining Edition он составляет один год (против трёх лет у игровых аналогов).

К сожалению, о широкой доступности Sapphire Radeon RX 470 Mining Edition пока говорить не приходится. Данные видеокарты замечены лишь в Великобритании и Индии, причём в наличии их нет, а магазины предлагают оформить предзаказ на 30 июня. Не кажется особенно выгодным и уровень заявленных цен. Например, 8-гигабайтный вариант криптовалютной версии Radeon RX 470 в OverclockersUK планируется к продаже по цене Radeon RX 570 для игроков. Впрочем, более старая видеокарта Radeon RX 470 имеет в майнинге несколько лучшую производительность по сравнению с RX 570, так что такое ценообразование вполне может иметь смысл.

Сможет ли как-то повлиять на дефицит графических ускорителей появление в продаже специализированных видеокарт класса Mining Edition, пока сказать затруднительно.