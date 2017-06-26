Самоуправляемые автомобили безопаснее, когда «разговаривают» друг с другом

Большинство современных технологий для самоуправляемых автомобилей основано на камерах, радарах и лидарах. Эти сенсорные устройства служат в автомобиле в качестве глаз, создавая картину того, что может видеть водитель.

Государственно-частное партнёрство Мичиганского университета Mcity предложило способ, как сделать использование самоуправляемых автомобилей более безопасным. В настоящее время Mcity тестирует технологию V2V (vehicle to vehicle communication, коммуникация между транспортными средствами), благодаря которой прототипы автономных автомобилей обмениваются между собой такими данными, как местоположение, скорость и направление движения.

Используя выделенные сети малого радиуса действия (DSRC), технология V2V позволяет отправлять до 10 сообщений в секунду. Благодаря обмену информацией самоуправляемые автомобили могут «видеть» дальше того, что находится прямо перед ними: «ощутить» красный свет светофора за поворотом с плохим обзором, или автоматически затормозить перед остановившимся автомобилем с загоревшейся сзади лампой стоп-сигнала.

Mcity также использует для тестирования своих автомобилей, оснащённых V2V, новую систему дополненной реальности. Исследователи создали виртуальные транспортные средства, оснащённые технологией, которая позволяет связываться с физическими прототипами автономных автомобилей. Это позволяет тестировать дорогостоящие сценарии развития дорожной ситуации или слишком опасные для реальных испытаний.