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Google обещает прекратить чтение писем в Gmail для подбора рекламы
10:10 26.06.2017 |
Сервисом электронной почты Google Gmail пользуется огромное количество людей - по последним данным, число активных учетных записей превышает 1,2 млрд. Однако при всех достоинствам сервиса, обусловивших его популярность, работа Gmail дает и основания для критики. Например, известно, что Google просматривает все сообщения Gmail, чтобы учесть персональные предпочтения при показе пользователю рекламных блоков. Впрочем, с этой практикой будет покончено еще в этом году. Во всяком случае, соответствующее обещание опубликовано в официальном блоге компании.
Уже сейчас сканированию не подвергаются сообщения в корпоративной версии Gmail, входящей в пакет G Suite.
Отметим, что и без чтения писем у Google остается достаточно источников для персонификации показала рекламы: история поисковых запросов, журнал посещения сайтов и просмотра роликов YouTube, переходы по рекламным объявлениям, данные о местоположении, предоставляемые мобильным устройством, и т. д.
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