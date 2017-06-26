Google обещает прекратить чтение писем в Gmail для подбора рекламы

Сервисом электронной почты Google Gmail пользуется огромное количество людей - по последним данным, число активных учетных записей превышает 1,2 млрд. Однако при всех достоинствам сервиса, обусловивших его популярность, работа Gmail дает и основания для критики. Например, известно, что Google просматривает все сообщения Gmail, чтобы учесть персональные предпочтения при показе пользователю рекламных блоков. Впрочем, с этой практикой будет покончено еще в этом году. Во всяком случае, соответствующее обещание опубликовано в официальном блоге компании.

Уже сейчас сканированию не подвергаются сообщения в корпоративной версии Gmail, входящей в пакет G Suite.

Отметим, что и без чтения писем у Google остается достаточно источников для персонификации показала рекламы: история поисковых запросов, журнал посещения сайтов и просмотра роликов YouTube, переходы по рекламным объявлениям, данные о местоположении, предоставляемые мобильным устройством, и т. д.