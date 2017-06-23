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WannaCry и Fireball атаковали каждую четвертую организацию в мире
19:06 23.06.2017 |
Исследователи компании Check Point обнаружили, что каждая четвертая организация в мире в мае 2017 г. подверглась атаке Fireball или WannaCry. Данные содержатся в отчете Global Threat Impact Index.
В тройку наиболее активных семейств вредоносного ПО, атакующих сети организаций по всему миру, в этом месяце вошли два новых, ранее не известных зловреда. Fireball атаковал каждую пятую организацию в мире, атакам с использованием RoughTed подверглись 16% компаний, а WannaCry атаковал около 8% организаций. Также стоит отметить экстремальную скорость распространения Fireball и WannaCry в мае.
Рейтинг наиболее популярных вирусов прошедшего месяца демонстрирует, насколько разнообразными могут быть векторы атак и цели киберпреступников на любой стадии заражения. Fireball захватывал браузеры и превращал их в зомби, которые могут использоваться для множества различных действий, включая загрузку дополнительного вредоносного ПО или кражу ценных данных. В то же время RoughTed, масштабная кампания вредоносной рекламы, и WannaCry использовали возможности эксплойта Windows SMB под названием EternalBlue для распространения внутри и между сетями. WannaCry был особенно активен, захватив множество сетей по всему миру.
В дополнение к тройке лидеров в топ-10 попало множество других вариантов ранее незнакомого вредносного ПО, включая Jaff (8-ое место). Этот зловред представляет собой новую форму вымогателя, что еще раз подтверждает популярность этого вектора атак среди злоумышленников.
Количество атак на Россию в мае 2017 года немного увеличилось - она поднялась с 36 на 34 место в рейтинге самых атакуемых стран. Больше всего кибератакам подвергались компании Замбии, Нигерии и Камбоджи. Меньше всего атак было на организации в Лихтенштейне, Танзании и на острове Гернси.
Самые активные вирусы мая 2017:
Fireball - Зловред, который захватывает контроль над браузерами и может использоваться как полноценный загрузчик вредоносного ПО. Он способен исполнять любой код на устройстве жертвы, что открывает злоумышленникам множество возможностей - от кражи персональных данных до загрузки дополнительных зловредов.
RoughTed - Масштабная кампания вредоносной рекламы, которая используется для распространения зловредных сайтов, эксплойт-китов и вымогателей. Она может использоваться для атаки на платформы любого типа и любой ОС, а также способна противостоять блокировщикам рекламы, чтобы обеспечить наиболее широкий охват.
WannaCry - Вымогатель, который получил распространение во время крупномасштабной атаки в мае 2017 года. Он использовал эксплойт Windows SMB под названием EternalBlue для распространения внутри и между сетями.
Самые активные мобильные зловреды:
Hummingbad - Вредоносное ПО для Android, которое, используя устойчивый к перезагрузке руткит, устанавливает мошеннические приложения и с небольшими модификациями может проявлять дополнительную вредоносную активность, включая установку программных клавиатурных шпионов, кражу учетных данных и обход зашифрованных email-контейнеров, используемых компаниями.
Hiddad - Зловред для Android, который переупаковывает легитимные приложения и затем реализует их в магазинах сторонних производителей. Его главная функция - показ рекламы, однако он также может получить доступ к ключевым настройкам безопасности, встроенным в операционную систему, что позволяет злоумышленнику получить конфиденциальные данные пользователя.
Triada - Модульный бэкдор для Android, который дает огромные привилегии скачанным зловредам, поскольку помогает им внедриться в системные процессы. Triada также был замечен в подмене URL-адресов, загруженных в браузере.
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