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LG представила гибкий и прозрачный OLED-дисплей диагональю 77 дюймов
08:56 23.06.2017 |
LG Display сообщила об окончании разработки 77-дюймового дисплея для наружной рекламы. Выполненный по OLED-технологии экран предлагает прозрачность на уровне 40%, его можно свернуть в тубу радиусом 80 мм без потери функциональности дисплея, сообщает официальный сайт производителя.
Разрешение дисплея равно 3840×2160 пикселей, а соотношение сторон - 16:9. Таким образом, высота устройства равна 170,5 см. Его планируют использовать в качестве вывесок и устройств наружной рекламы.
Ранее LG демонстрировала 18-дюймовый экран с радиусом изгиба 30 мм и 55-дюймовую панель с коэффициентом прозрачности 40%.
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