Финансовые новости
- |
- 22.06.17
- |
- 21:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Смарт-очки Google Glass получили первое за три года обновление софта
20:43 22.06.2017 |
«Умные» очки Google Glass только что получили обновление программного обеспечения XE23. С момента выхода предыдущего обновления прошивки XE22 прошло почти три года. Его релиз состоялся 14 октября 2014 года.
Обновление нельзя назвать большим. На сайте поддержки Google сообщается об обычном исправлении ошибок и улучшении производительности. Единственное крупное изменение, которое предоставляет обновление, это добавление поддержки Bluetooth-устройств ввода, включая Bluetooth-клавиатуру и беспроводные компьютерные мыши.
В связи с чем вышло это обновление, определить сложно. Можно с уверенностью сказать, что пользователей смарт-очков Google Glass, которым когда-то прочили большое будущее, сейчас не так уж и много. Впрочем, потерпев неудачу на потребительском рынке, Google Glass нашли применение в промышленности. Также сообщается о применении Google Glass в медицине. С их помощью больных аутизмом детей учат распознавать эмоции.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Бюджет 2017: Что на самом деле произошло сегодня в парламенте
|В мае промышленное производство выросло на 1,2%
|Рост ВВП в 2017 может быть ниже прогноза 1,9%, - НБУ
|Лидеры Нормандского формата проведут телефонные переговоры на следующей неделе - Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Смарт-очки Google Glass получили первое за три года обновление софта
|Начальников редко увольняют за плохое обращение с персоналом
|Представители NASA назвали «фуфлом» биочастотные стикеры с космическими технологиями
|Harley-Davidson попробует купить марку Ducati
|Илон Маск назвал украинский "Зенит" лучшей ракетой после своих
|Джордж Клуни продал свой бренд текилы за $1 млрд
Это интересно
|Представлен смартфон OnePlus 5 стоимостью 480 и 540 долларов
|Компания Kia раскрыла новый кроссовер Stonic
|За 5 минут до собеседования: как начать диалог
|На робототехнику потратят $87 млрд к 2025 году
|Европа планирует ввести правила для беспилотников к 2019 году
|Основатель Uber Трэвис Каланик подал в отставку
|Безрамочный смартфон Bluboo S1 с «вкусными» характеристиками оценили в $150