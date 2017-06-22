Смарт-очки Google Glass получили первое за три года обновление софта

«Умные» очки Google Glass только что получили обновление программного обеспечения XE23. С момента выхода предыдущего обновления прошивки XE22 прошло почти три года. Его релиз состоялся 14 октября 2014 года.

Обновление нельзя назвать большим. На сайте поддержки Google сообщается об обычном исправлении ошибок и улучшении производительности. Единственное крупное изменение, которое предоставляет обновление, это добавление поддержки Bluetooth-устройств ввода, включая Bluetooth-клавиатуру и беспроводные компьютерные мыши.

В связи с чем вышло это обновление, определить сложно. Можно с уверенностью сказать, что пользователей смарт-очков Google Glass, которым когда-то прочили большое будущее, сейчас не так уж и много. Впрочем, потерпев неудачу на потребительском рынке, Google Glass нашли применение в промышленности. Также сообщается о применении Google Glass в медицине. С их помощью больных аутизмом детей учат распознавать эмоции.