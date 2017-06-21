Представлен смартфон OnePlus 5 стоимостью 480 и 540 долларов

Последние дни о нём писали достаточно много, но часть данных в итоге оказалась ошибочной.

Для начала отметим, что OnePlus 5 действительно похож на iPhone 7 Plus. Возможно, похож больше, чем хотелось бы многим потенциальным покупателям, хотя на живых снимках сходство кажется не таким сильным.

Новинка основана на SoC Snapdragon 835. Объём оперативной памяти (LPDDR4X) составляет 6 либо 8 ГБ, то есть её очень много. Флэш-памяти (USF 2.1) при этом 64 либо 128 ГБ. Устройство получило дисплей Optic AMOLED диагональю 5,5 дюйма разрешением Full HD. Ёмкость аккумулятора составляет 3300 мА·ч, а не 4000 мА·ч, как утверждали некоторые источники. Имеется поддержка фирменной технологии быстрой зарядки Dash Charge, благодаря которой за полчаса аккумулятор заряжается с нуля до 58%. Кроме того, можно отметить наличие модуля NFC, порт USB-C и поддержку Bluetooth 5.0. Слота для карт памяти у новинки нет.





Судя по всему, OnePlus в своей новинке сделала основной упор на камеру. Предшественник уже был весьма хорош в этом вопросе, а OnePlus 5 должен стать ещё лучше.

Новинка получила сдвоенную камеру с модулями разрешением 20 и 16 Мп. В первом случае диафрагма составляет F/2.6, во втором - F/1.7. Это позволяет реализовать подобие оптического зума. Также OnePlus 5 получил портретный режим для фотографий. Фронтальная камера также получила 16-мегапиксельный датчик.

Габариты равны 154,2 х 74,1 х 7,25 мм при массе 153 г. На выбор доступны два цветовых варианта: чёрный и тёмно-серый. Работает смартфон под управлением Oxygen OS, основанной на Android 7.1.1. За младшую версию аппарата просят 480 долларов, тогда как за старшую придётся отдать 540 долларов.

OnePlus 5 показал себя, как и большинство современных смартфонов средней и верхней ценовой категории. Защитное стекло можно поцарапать лишь материалом с твёрдостью не менее 6 по шкале Мооса, камера прикрыта стеклом, так что ключами тоже не поцарапается.





А вот металлический корпус поцарапать вполне возможно. Основная ценность испытаний JerryRigEverything заключается в тесте на изгиб. В данном случае можно сказать, что смартфон оказался достаточно прочным. Не настолько, чтобы перенести приложение физической силы без видимых последствий, но достаточно для того, чтобы пользователь мог не бояться за своё устройство.